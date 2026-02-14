El SHUM no té pietat del cuer i suma 3 punts clau (3-0)
Un doblet de Josep Hernández i una diana de Roger Presas donen la victòria als maçanetencs davant del Caldes
Gerard Ullastre
A Maçanet necessitaven sumar punts com l’aire que respiren, i quin escenari millor que davant de la seva afició i contra el cuer de l’OK lliga, el Caldes, per fer-ho. Els nervis han fet que la llauna trigués a obrir-se. No ha estat fins a les acaballes del primer temps, que el capità Josep Hernández ha encetat el marcador. A la represa, el Caldes no s’havia refet encara de la diana d’Hernández, així que el mateix capità ha aprofitat el moment de desconcert per signar el seu doblet. Quan faltaven 10 minuts pel final, Roger Presas ha marcat el 3-0 definitiu per acabar de sentenciar el partit i segellar la victòria pel SHUM.
