Spar-Cadí La Seu: Amb les piles ben carregades pel derbi
L’Spar Girona rep demà a la tarda el Cadí a Fontajau després d’una setmana neta però amb el dubte de Canella, amb problemes físics
Després d’una bona colla de setmanes amb un ritme de partits infernal, entre la Lliga i l’Eurolliga, l’Spar Girona ha tingut uns dies tranquils per carregar piles i preparar bé el partit de demà contra el Cadí la Seu (18:00). No només això, sinó que Roberto Íñiguez ha aprofitat la setmana per pensar en «el futur» i preparar situacions i alternatives noves que puguin servir tant pel derbi d’avui com pels següents partits. «Al març hi ha una aturada però Bibby, Jocite i alguna altra se n’aniran i no serà ben bé una setmana neta com aquesta. Per això hem aprofitat per donar descans, que ho necessitaven i treballar coses noves», deia aquest migdia.
Després de superar dissabte passat el Leganés, el tècnic va donar un parell de dies de descans a les jugadores abans de tornar a la feina. A partir d’aquí, tothom es va enfocar en el duel de demà, un partit «ben complicat» segons subratlla el tècnic basc. Perquè sí, l’Uni és líder en solitari de la Lliga Femenina però ja ha patit alguna relliscada inesperada aquesta temporada i no pot abaixar la guàrdia. I menys contra un la Seu que arriba en un bon moment de forma tot i haver perdut, de manera ajustada contra Perfumerías Avenida (69-70) i Ferrol (73-69). Dues derrotes que van tallar una sèrie de tres victòries consecutives de les lleidatanes. «Competeixen molt bé. Estan en un moment molt bo independentment dels resultats», avisava Íñiguez que té clar que el Cadí «no tindrà cap problema per salvar-se». «És un equip català, el seu entrenador em cau molt bé i les desitjo el millor», deia. El tècnic afegia que les bones maneres del rival obligaran, com sempre, l’Spar a oferir la millor versió. «O fem les coses bé o qualsevol partit és complicat. I més contra un equip que ha trobat la manera i creu en el que fa», destacava.
«L’exemple» de Canella
La presència de Marta Canella al partit no està gaire clara. La barcelonina arrossega problemes físics de fa dies i a Leganés tan sols va disputar quatre minuts a la primera part. Íñiguez no va revelar si estaria a disposició en el derbi. «Està en aquest procés de recuperació i estem cercant-hi solucions», deia abans d’agrair-li l’esforç que fa «per ajudar l’equip malgrat no trobar-se bé». «És un exemple a seguir», subratlla el basc.
