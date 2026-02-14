El vent obliga a ajornar l'Escala - Vic
El partit es jugarà demà a les 16:00 hores
Gerard Ullastre
Les fortes ventades que fuetegen el país han tingut conesqüències també en els esports. Les condicions meteorològiques adverses han impedit que al Nou Miramar s'hi disputés l'encontre que havia d'enfrontar a l'Escala i el Vic, l'últim classificat de la lliga. Amb una previsió més favorable del temporal, es disputarà demà a les 16:00 hores.
