El vent obliga a ajornar l'Escala - Vic

El partit es jugarà demà a les 16:00 hores

Matx entre l'Escala i el Mollerussa al Nou Miramar

Matx entre l'Escala i el Mollerussa al Nou Miramar / FC L'Escala

Gerard Ullastre

Les fortes ventades que fuetegen el país han tingut conesqüències també en els esports. Les condicions meteorològiques adverses han impedit que al Nou Miramar s'hi disputés l'encontre que havia d'enfrontar a l'Escala i el Vic, l'últim classificat de la lliga. Amb una previsió més favorable del temporal, es disputarà demà a les 16:00 hores.

Spar-Cadí La Seu: Amb les piles ben carregades pel derbi

Un miler de participants omplen Lloret de Mar de disbauxa i disfresses a la Gran Rua de Carnaval

La plaça més bonica d’Espanya és la que Unamuno va anomenar “el saló més bell d’Europa”: una obra mestra del barroc espanyol de pedra daurada i declarada Patrimoni de la Humanitat

Zelenski: «Donin-nos un parell de mesos d’alto el foc i organitzarem unes eleccions»

El vent obliga a ajornar l'Escala - Vic

Arriba el judici de la superestafa immobiliària a avis i persones vulnerables: fiscalia i defensa ultimen un pacte

Rufián i ERC xoquen pel front d’esquerres: ¿quins motius hi ha darrere i com queda la seva relació amb Junqueras?

María José A, víctima d’una superestafa immobiliària amb notaris implicats a Catalunya: «Vaig pensar que em quedava sense sostre on viure»

