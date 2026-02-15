Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Expo marca el camí de L’Escala amb un hat-trick (4-1)

Els de David Gurillo remunten contra el Vic i entren a les posicions de promoció d’ascens

Celebració del triomf de L'Escala al camp de L'Hospitalet la jornada anterior / FC L'Escala

Gerard Ullastre

Els blaugranes necessitaven reivindicar-se a casa després de l'última derrota a casa contra el Manresa. El cuer semblava la víctima perfecta perquè els empordanesos tornessin a recuperar la confiança al Nou Miramar, però, poc després que l’àrbitre xiulés l’inici del partit el Vic obria la llauna per mitjà de Salamanca. Després d’uns pocs minuts de desconcert, els locals han enllaçat un seguit de bones jugades ofensives fins que Xevi s’ha trobat amb el gol poc abans de la mitja hora de joc. 

Amb l’Empat, els de David Gurillo han fet un pas endavant. Umaru, incisiu com sempre, ha provocat un penal que Expo s’encarregaria de transformar, donant d’aquesta manera el tret de sortida a una exhibició personal. A la represa, el mateix jugador s’inventaria una jugada de fantasia per fer el tercer i ja a l’afegit faria el quart que segellava el triomf local que permet als empordanesos acabar la jornada en posicions de promoció d’ascens.

