Gran victòria del Girona B contra el Porreres (1-2)

Sarasa i Garrido, golejadors en el debut d'Andreev a la porteria, que salva l'empat

L'11 titular del Girona B

L'11 titular del Girona B / @GFCAcademia

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

El Girona B ha viscut un migdia dolç al camp del Porreres, en què ha sumat els tres punts (1-2). Sarasa i Garrido han situat un avantatge definitiu a la primera part, només reduit per De Tomás des del punt de penal. En el tram final, el porter Andreev, que s'ha estrenat després d'anar un munt de cops convocat amb el primer equip, ha salvat l'empat amb intervencions de mèrit.

