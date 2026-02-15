L’Olot topa contra el mur defensiu de l’Espanyol B (0-0)
Els de Roger Vidal piquen pedra tota la segona meitat, però no troben la recompensa del gol
Gerard Ullastre
Els olotins encadenen la cinquena jornada consecutiva sumant punts i prorroguen una jornada més la imbatibilitat com a locals en un partit on els de la Garrotxa han merescut més. La primera meitat ha estat molt igualada. Els dos equips han pogut dir la seva malgrat que les defenses s’hagin imposat als atacs. Ballesté ha estat el principal culpable que el filial perico no s’hagin avançat al marcador al minut 8 fent una doble aturada de mèrit.
A la represa, el conjunt volcànic posaria una marxa més amb la intenció d’amarrar els 3 punts al Nou Municipal, el gran aliat dels garrotxins, que són incapaços de perdre davant de la seva afició. Una canonada de Martí Soler sortiria fregant el travesser, i pocs minuts després, Albert tindria l’oportunitat d’avançar els blaugranes a l’electrònic, però la fortuna no els somriuria. Pocs minuts abans del final, una rematada de cap de Salvans posava la mel als llavis dels olotins, però no acabaria en gol.
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- El mal temps no afluixa i obliga a suspendre rues de carnaval a la Costa Brava
- Mor Jordi Araus, el fundador de la botiga de joguines Araus de Girona
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- El judici de la família Ortega Monasterio contra TV3 per “Murs de silenci” ja té data
- Girona deixa de sancionar els usuaris de patinet que no porten casc després de multar-ne quasi 400
- Roben en dues botigues de Girona i intenten pagar amb una targeta sostreta
- Fins a tres mesos d’espera: aquestes són les proves mèdiques més saturades a Girona