Míchel: "Tinc al cap com fer mal al Barça"
El Girona podrà comptar amb Vanat i Fran Beltrán però encara no amb Ouanhi pel derbi de demà contra el conjunt blaugrana
El tècnic és "optimista" tot i tenir clara la "dificultat" de l'empresa i assegura que es tracta d'un partit "per millorar"
El Girona rep demà el Barça en un dels partits més esperats de la temporada. Un duel d'aquells que tothom té assenyalat en vermell i on, lògicament, el Barça sortirà amb l'etiqueta de favorit. I segurament també esperonat i amb ganes de revàlida després de la derrota per 4-0 a la Copa contra l'Atlètic. A Míchel, la golejada al Metropolitano no li farà variar el plantejament del partit. "Els equips grans juguen cada partit amb l'exigència i pressió d'haver de guanyar. Hi estan acostumats. Després d'una derrota, igual. Espero el millor Barça possible i serà difícil aconseguir un resultat positiu, però ja veurem què passa". Per intentar-ho, Míchel té tota la plantilla disponible, inclosos Vanat i Fran Beltrán, llevat d'Ounahi, que encara no està al cent per cent, ni dels lesionats de llarga durada Portu, Van de Beek i Juan Carlos.
Tot i la sèrie de dos punts dels darrers nou, el tècnic madrileny considera que el Girona arriba en un bon moment al partit i per això veu la cita com una oportunitat. "És una molt bona prova per la nostra manera de fer les coses. Hem de tenir cura de tots els detalls encara més perquè un metre més o menys pot ser determinant. Estem en un bon moment i és bo jugar aquest tipus de partits. És un partit per millorar i l'hem d'encarar així", ha dit. Míchel considera que una victòria demà al vespre seria "especial" pel que suposaria anímicament i també a la classificació. "No és un partit més. És especial, com contra Madrid o Atlètic, que de guanyar-los, fas un pas endavant. El normal és que guanyin ells perquè guanyen el 90% dels partits, ho diu la classificació. Sempre sóc optimista i farem un partit per guanyar sabent que tenim un rival molt difícil".
Míchel ha revelat que té clar com mirar de fer mal al Barça. "Sempre juguen de la mateixa manera. Té coses molt bones difícils de contrarestar, com la pressió l'atac o la línia de la defensa avançada. Saben jugar amb la sensació de perill en contra. Tot i això, tenim al cap la manera de fer-los mal." En aquest sentit, no ha volgut enfocar tot el perill blaugrana en Lamine Yamal i el seu duel amb Arnau Martínez. "Tinc clar què faré i ho hem treballat. El Barça no és només Lamine. Tot són importants i té recursos a totes les línies", ha dit per després fer broma i assegurar que li agradaria que l'extrem maresmenc jugués amb la samarreta del Girona.
El tècnic ha assegurat que no té por de cap decisió arbitral controvertida després de la queixa del Barça a la Federació. "Tinc confiança màxima en els àrbitres. Serà un partit com la resta. Nosaltres, el Barça i l'àrbitre farem les coses bé. No tinc por".
