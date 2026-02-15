El Peralada suma un punt a Vilassar de Mar (1-1)
Els empordanesos encadenen 5 partits consecutius sense perdre per primer cop aquesta temporada
Gerard Ullastre
Els d’Àlex Marsal han empatat a domicili i ja sumen 5 encontres seguits sumant almenys un punt. Fet inèdit aquest curs. Els xampanyers han entrat millor al terreny de joc. Corominas ha tingut la primera, però la pilota ha sortit fregant el travesser. De tant de buscar-la, els blanc-i-verds l’acabarien trobant. Un corner servit amb una passada enrere l’ha rematat Alejandro de primeres al pal llarg. Impossible d’aturar pel porter local.
El Vilassar avisaria només de començar la segona meitat, però la defensa del Peralada acabaria refusant l’esfèric. Fàbregas esdevindria l’heroi visitant salvant un 1 contra 1 que evitava el deliri local. Després de l’ensurt, el Peralada ha fet un pas endavant decidit a sentenciar l’encontre, però, malauradament pels empordanesos, el pal ha impedit que Busquets fes el segon. Quan millor estaven els xampanyers, un contracop culminat per Partera igualava les forces al marcador. Malgrat les escomeses dels de l’Alt Empordà, l’electrònic no es tornaria a moure i els d’Àlex Marsal rascarien un punt del Xevi Ramon.
