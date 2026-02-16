El calvari de Deulofeu: "Vaig perdre tota la meva vida personal. És el més dolorós que es pot sentir"
El de Riudarenes és cada cop més a prop de tornar a trepitjar una gespa després de més de tres anys de calvari
Marc Gázquez
A Gerard Deulofeu li ha tocat viure la cara més cruel del futbol. Però, com se sol dir, l’esperança és l’últim que es perd. L’exjugador del FC Barcelona és cada cop més a prop de tornar a trepitjar un terreny de joc. Després de més de tres anys de calvari, l’extrem català enllesteix la recuperació a l’Udinese amb la mirada posada a tornar a competir i a recuperar el somriure que ha anat perdent pel camí.
Ja a la recta final d’aquest procés exigent, Deulofeu va conversar amb la BBC i va revelar les nombroses dificultats que ha hagut d’afrontar durant tot aquest temps. El davanter de Riudarenes va relatar com es va viure la seva última aparició al camp, marcada per una lesió greu. Precisament el dia del seu retorn als terrenys de joc, el 22 de gener del 2023, en un partit de la Serie A contra la Sampdoria, va patir un cop dur: «Vaig jugar 15 minuts. I en aquests 15 minuts em vaig trencar completament el lligament creuat anterior. Aquell va ser el meu últim partit».
«T’operes, et modifiquen el lligament creuat anterior (LCA), el sistema, i la recuperació és progressiva. Però el problema va ser la infecció. No he estat la persona més afortunada», va puntualitzar. Tot i que no perd l’esperança, és conscient de la dificultat de tornar a trepitjar una gespa: «Vaig perdre tota la meva vida personal. És el més dolorós que es pot sentir. Ara només espero un miracle per tornar a jugar a futbol. Però sé que és molt difícil tornar amb aquesta incapacitat. Els meus dos ossos fan una ganyota, és impactant».
«El meu genoll necessitava curar-se. Per entrenar fort, primer t’has de curar. A veure si aguanto l’impacte. Estic molt content perquè sento que la cama està molt forta. Com més múscul es desenvolupa, menys dolor hi ha al genoll; així que ara sento que sí, que el genoll està preparat per córrer. Sento que soc a prop. Pel que fa a força muscular, estic al mateix nivell que els nois que ara mateix estan disponibles. Però veurem com respon, sense cartílag i sense menisc...», va explicar.
Malgrat la duresa del procés de recuperació, Deulofeu va destacar la importància de la seva família en aquest camí: «Hi ha coses realment importants. Una, sens dubte, és la família i la llar. Per intentar superar aquesta etapa, sobretot, la teva llar ha d’estar plena de pau i amor cada matí. La felicitat, veure créixer els teus fills, estar amb la teva dona, sentir pau i amor a casa. És fonamental anar a entrenar cada dia de bon humor». Ara, només queda esperar i que el desig de tornar a trepitjar la gespa es pugui fer realitat tan aviat com sigui possible.
