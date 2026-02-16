Mourinho: "M'agradaria molt eliminar el Reial Madrid"
El lusità va parlar de la rebuda que espera al Bernabéu: "Espero que s’oblidin de mi i que el focus estigui a ajudar el seu Real Madrid a classificar-se"
Fermín de la Calle
José Mourinho ha parlat a la roda de premsa prèvia al partit que enfrontarà el Benfica amb el Real Madrid aquest dimarts a les 21.00 hores. El lusità ha començat parlant sobre el partit final de la lligueta, en què els lisboetes van golejar els blancs (4-2). "Sabem què li vam fer al Real Madrid, el Rei de la Champions. Estan ferits. I un rei ferit és perillós. Quan un jugador del Real Madrid em va oferir la seva samarreta després del partit, vaig ensenyar en broma als meus companys el símbol que tenia, les 15 Champions League. Són els Kings. No és només història; jugarem contra els favorits d’aquesta competició", ha advertit.
Opcions d’eliminar el Real Madrid
Sobre les possibilitats d’eliminar els d’Arbeloa ha declarat el següent: "No crec que es necessiti un miracle perquè el Benfica elimini el Real Madrid. Crec que el Benfica necessita estar al màxim nivell. Ni tan sols dic alt, vull dir màxim, gairebé fregant la perfecció, que no existeix. Però no un miracle. Òbviament, el Real Madrid és el Real Madrid, els jugadors del Real Madrid són els jugadors del Real Madrid: la història, el coneixement, l’ambició... L’únic comparable és que són dos clubs gegants. Més enllà d’això, no hi ha res més. Però el futbol té aquest poder i podem guanyar”.
Per a ‘The Special One’ “si guanyar-li al Real Madrid una vegada és molt difícil, guanyar-li dues vegades ho és molt més. Guanyar tres vegades, o fins i tot en una eliminatòria, és encara més difícil. Encara més important és la seva motivació per guanyar la Champions, no per eliminar el Benfica. Aquest és el seu objectiu. I aquesta és la seva major fortalesa per a aquest partit. Per la nostra banda, vam guanyar i sabem per què. Però, d’altra banda, sabem que el partit no serà una còpia i que han tingut una evolució significativa com a equip en poc temps. El que els vaig demanar als jugadors va ser que juguessin amb l’alegria dels qui mereixen ser aquí. Es mereixen ser aquí. Potser és millor ser aquí contra el gran Real Madrid que contra un equip de menor nivell. Gaudirem del partit de demà; esperem un resultat que ens deixi bones sensacions. Anem a Madrid a competir per la classificació i hi anem amb alegria”.
Mourinho ha parlat de la seva etapa a la banqueta del Santiago Bernabéu: "Jo he donat tot el que tenia al Madrid. Vaig fer coses bé i coses malament, però ho vaig donar tot. Quan un professional ho dona tot, existeix una connexió per sempre. La meva sensació en aquests 12 anys amb els madridistes és igual a la seva amb mi, em respecta i m’estima. Soc dels pocs entrenadors que van sortir del Real Madrid sense ser acomiadat. Vaig sortir amb l’ànima neta i no oblidaré mai el que em va dir el president: "El difícil ja està fet i ara ve el més fàcil". Però vaig pensar que era el millor per al Real Madrid i per a la meva família. No vull alimentar històries que no existeixen. Tinc un any més de contracte amb el Benfica, és especial perquè és període electoral i hem volgut protegir un nou president. Té una clàusula fàcil de trencar. No tinc res amb el Madrid. M’agradaria molt eliminar el Madrid, però m’agradaria molt que Arbeloa guanyés la Lliga i es quedés al Madrid molts anys, perquè té molta capacitat. És molt madridista i té molta personalitat".
El tècnic portuguès ha comentat el seu últim contacte amb Florentino Pérez: "L’última vegada va ser quan vaig signar amb el Benfica. Em va dir que estava molt content perquè havia signat per un gran club. Ell no va venir al partit anterior, espero que sigui aquí demà i pugui parlar amb ell. Tinc una gran amistat”. I sobre el reconeixement que espera, ha apuntat: "Espero que s’oblidin de mi i que el focus estigui a ajudar el seu Real Madrid per classificar-se. És l’objectiu de l’equip i de l’afició, eliminar el Benfica i guanyar la Champions. Jo arribo allà i s’oblidaran que soc jo. El partit de demà serà diferent del de la lliga. Vaig analitzar el partit de fa poc, però el vaig llençar a les escombraries, perquè en els últims partits el Madrid juga tàcticament diferent. Vull que el meu equip no jugui com el Madrid vol que juguem. Hem de jugar com vull jo”.
