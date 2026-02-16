El primer gol d'Izan amb el Granada a Segona
El migcampista blanenc va estrenar-se com a titular marcant un gol contra el Valladolid
En tot just el segon partit a la categoria de plata amb el Granada, Izan González va estrenar-se aquest cap de setmana com a golejador en la golejada al Valladolid (5-1). El blanenc, de 21 anys, cedit pel Cornellà i controlat pel Girona, està causant un gran impacte a Granada. Davant el Valladolid també va ser la seva primera titularitat i va estar a punt de marcar un altre gol amb un xut de fora l'àrea que va escopir el travesser.
