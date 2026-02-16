Precedents
Quatre disgustos i una gran alegria a Montilivi
L’única victòria local en les cinc visites dels blaugranes va ser fa un parell d’anys, que va significar la classifiació per la Champions
Jaume Massana
Hi ha dies que estan marcats al calendari des de principi de temporada i que fan especial il·lusió, tant pel club com pels aficionats. Montilivi no defraudarà en una altra nit màgica de futbol que esperem que quedi al record de tots els gironins i gironines, que tot i saber que quan ve el Barça la majoria de victòries són forasteres, ningú oblida la tarda màgica del 4 de maig de 2024, quan els de Míchel van passar per sobre el que era l’equip de Xavi Hernández, guanyant 4-2 i certificant que el Girona obtenia una plaça per la pròxima edició de la Champions League.
Primera etapa
Els blanc-i-vermells rebien el Barça a Montilivi per primera vegada el 23 de setembre del 2017, en un partit que els barcelonins es van imposar per 0-3. El primer derbi Girona-Barça va deixar el record dels dos gols en pròpia que va encaixar l’equip de Pablo Machín, anotats per Aday Benítez i Gorka Iraizoz, tancant el marcador amb una diana de Luis Suárez i també pel marcatge individual de Pablo Maffeo a Lionel Messi. Va ser l’ombra de l’astre argentí durant tot el partit i en posteriors entrevistes Messi va assegurar que havia estat el defensor que més difícil li havia posat les coses en tota la seva carrera. La darrera cita entre els dos equips catalans abans que el Girona tornés a segona divisió va acabar amb victòria culer per 0-2, gols signats per Semedo i Messi.
Últimes visites
El Girona aconseguia l’ascens el 2022 i a la següent temporada es tornava a rebre als blaugranes a Montilivi. Un solitari gol de Pedri donava els tres punts als culers en el Girona-Barça de la campanya 22/23. Sense cap mena de dubte, la cita marcada a la història pel Girona en aquest derbi especial a Montilivi es faria esperar un any més. 4 de maig de 2024, un Barça en hores baixes rebia al millor Girona de la història. S’avançarien els visitants amb diana de Christenen, però el doblet de Portu i els gols de Dovbyk i Miguel Gutiérrez contrarestarien l’avançada local i un gol de Lewandowski de penal, donant un bitllet al Girona per jugar la màxim competició europea. El darrer derbi a Montilivi se’l va endur el conjunt de Hansi Flick amb doblet de Lamine, una diana d’Olmo i una altra de Pedri, mentre que Stuani anotava pel Girona signant l’1-4 final.
