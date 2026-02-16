Catalunya renova amb la fórmula 1 fins al 2032
Enguany, la cursa se celebrarà el 14 de juny
Laura López Albiac / Cristina Moreno
El Circuit de Barcelona-Catalunya seguirà en el calendari de la fórmula 1 fins a l’any 2032 gràcies a un nou acord amb Formula One Management (FOM), empresa operativa del Grupo Fórmula Uno.
Segons ha pogut saber aquest diari de diverses fonts, el contracte ja està firmat i es formalitza sota la denominació Gran Premi de F-1 de Barcelona-Catalunya, que s’estrena en aquest curs. Com va avançar fa uns mesos el mateix diari, l’acord contempla un format en anys alterns a partir d’aquest 2026, quan finalitzava el contracte entre el Circuit i la F-1. D’aquesta manera, el traçat català acollirà la cursa en els anys 2028, 2030 i 2032, a més de la que celebrarà el 14 de juny del 2026.
La renovació arriba després d’una negociació llarga i prolongada. Fira Circuit, la societat gestora del circuit, va ser qui va iniciar les converses, que posteriorment van passar a mans de la Generalitat. En aquesta última fase del procés, la continuïtat del Gran Premi va arribar a estar en risc en diverses ocasions. No obstant, l’empresa final propicia que Barcelona i Catalunya segueixin vinculades a la fórmula 1, com a mínim fins a l’any 2032.
La notícia deixa un balanç mixt: d’una banda, garanteix la continuïtat de la F-1 a Barcelona; de l’altra, confirma que el Gran Premi es disputarà de manera alterna en el nou cicle contractual. Un model que ja han adoptat altres traçats per adaptar-se a l’expansió global que afronta el campionat.
Inici d’una nova era
La temporada 2026 arrenca com una de les més incertes dels últims anys amb el revolucionari canvi de reglamentació que entra en vigor. Serà també la campanya en què s’estrenarà MadRing com a escenari d’una prova del Mundial. El Circuit madrileny va firmar contracte amb la F-1 del 2026 al 2035 per entrar en el calendari sota la denominació de Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1, que fins la temporada passada ostentava el Circuit de Barcelona-Catalunya.
A partir d’aquest 2026, amb l’estrena de Madrid, el traçat català passarà a dir-se Gran Premi de Barcelona-Catalunya, un títol que mantindrà en les pròximes campanyes.
En aquest nou escenari d’alternança en què entrarà Barcelona, s’havia especulat amb diversos circuits amb què podria rotar, entre els quals hi havia Portimao. El circuit lusità va firmar un contracte per tornar a la F-1 per dues temporades, la 2027 i la 2028, en substitució de Zandvoort, que no continuarà l’any que ve, per la qual cosa per dates no podria compartir alternança amb el Circuit.
Així, l’opció de Spa-Francorchamps es presenta com la més probable per a la rotació. L’emblemàtic circuit belga té contracte fins al 2031, però també amb un sistema d’alternança que el col·loca en el calendari el 2026, 2027, 2029 i 2031. Unes dates que encaixarien amb les de Barcelona, que serà present el 2028, 2030 i 2032, a més d’aquest 14 de juny del 2026.
En el procés d’expansió de la F-1, hi ha diversos països a l’espera de poder entrar en el calendari, com per exemple Tailàndia, Rwanda, Sud-àfrica o Turquia, tot i que perquè aquests accedeixin al calendari d’altres hauran de sortir, ja que Liberty Media, gestora del Mundial, ja ha expressat en diverses ocasions la seva intenció que no hi hagi més de 24 GP en el calendari. Imola, per la seva banda, va sortir d’escena després del 2025, tot i que és el primer circuit reserva i espera tornar al campionat.
