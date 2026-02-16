Roberto Íñiguez: "Aquests són els partits que qualsevol jugadora, quan és petita, somia jugar"
El tècnic vitorià ha analitzat la dura eliminatòria d'Eurolliga contra el Fenerbahçe que comença dimecres
El Fenerbahçe-Spar Girona d'aquest dimecres no és un partit qualsevol. Les gironines afronten una eliminatòria al millor de tres partits i que comença a Turquia que decidirà si juguen els quarts de final o accedeixen directament a les semifinals de la Final Six de l'Eurolliga. El favoritisme, per potencial i pressupost, és per al conjunt turc, que en les últimes hores, per si no en tenia prou amb la quantitat d'estrelles de les quals disposa, ha anunciat l'arribada de Breanna Stewart, que, això sí, s'incorporarà a l'abril, per disputar el màxim trofeu europeu a Saragossa.
Marta Canella és l'única baixa de l'equip dirigit per Roberto Íñiguez, que està fent una trajectòria immensa. "Tinc dues perspectives: vull gaudir amb l'equip perquè no tenim res a perdre, però volem competir; i com deia Kobe Bryant, hem de continuar. Ens hem guanyat el dret a somiar, però sense excuses. Ni tot i la baixa de Canella, que ens afecta. Hem de continuar", ha repetit Íñiguez, que ha resumit que la resta de la plantilla, inclosa Carter, afectada per una indisposició, està disponible.
El tècnic de l'Spar Girona es manté ferm en les seves conviccions i creu que "podem competir, estic convençut. Però és veritat que també ens poden posar en el nostre lloc. Fenerbahçe s'ho està deixant tot perquè no se li escapi el títol i sabem quin ambient ens trobarem. No hi ha res millor que jugar allà, aquests són els partits que qualsevol jugadora, quan és petita, somia jugar. Hem de ser nosaltres mateixes, haurem de fer cada detall molt bé, perquè elles et castiguen quan t'equivoques i quan no t'equivoques. A més, ens faran punts per talent", ha advertit. També ha defensat que "no hem d'inventar res, perquè si ho fem sortirà malament. Hem de posar l'èmfasi en tot el que ja fem bé. Hem de tenir eines per aprofitar-les, però sobretot potenciar les nostres coses bàsiques".
Respecte al fitxatge de Stewart, no ha volgut entrar en polèmiques. "Tots teníem fins al dia 16 per fitxar; així que és just, es pot fer. M'imagino que tindrà un contracte de dos partits, amb un bonus per guanyar, i després marxarà. Les normes són així. Sí que és curiós que s'hagin esperat a l'últim dia per anunciar-ho, però ho entenc: hi ha guerres entre equips turcs que aquí no arriben, però jo conec. Hi ha un pols entre Fenerbahçe i Galatasaray, nosaltres hem d'estar per les nostres coses. Estic acostumat a veure de tot. Per a mi, és més llenya. De fet, fins i tot m'agrada", ha confessat, amb una rialla.
Íñiguez ha volgut valorar l'esforç grupal. "La paraula cohesió és molt important, perquè provoca sentiment de pertinença a un lloc i compromís. Cal premiar a les jugadores que fan feina a la pista. La gent sol quedar-se amb els punts i les assistències, però jo li dono importància a la resta. Per què? Perquè ho necessites per guanyar. No em quedo només amb el que és superficial, per això vull destacar-ho externament, tal com faig internament. Les jugadores han de saber que valoro el seu treball".
"És un repte"
També ha parlat Juste Jocyte, que ha comentat que "és un repte enfrontar-nos al millor equip d'Europa. Hem d'intentar competir i ser nosaltres mateixes. Jugar contra Fenerbahçe té molt mèrit i demostra la bona feina que estem fent aquesta temporada". A escala personal "em trobo bé, em sento còmoda. En el bàsquet hi ha alts i baixos: vaig començar molt forta i ara potser no ho estic tant, però estic contenta per la meva aportació".
