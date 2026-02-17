Andrea Orts, 'scouting' de futbol femení: "Soc de les que, si em diuen que no, serà que sí"
L’empresària explica com ha sigut crear Shescout, la primera empresa de 'scouting' de futbol femení
Laia Bonals
Està molt ocupada.
Totalment! Vaig crear la meva pròpia empresa ara fa set mesos, que es diu Shescout, i està especialitzada en l’scouting de futbol femení. Estic centrada en aquest projecte. I després, com que no volia perdre tot el meu recorregut en el futbol masculí, intento treballar-lo a les xarxes socials o en mitjans de comunicació. Però la meva feina principal ara mateix és el futbol femení.
Com sorgeix la idea de Shescout? Va començar en el futbol masculí, però ha canviat del tot.
Treballant a l’Espanyol veia que no tenien una estructura gaire clara de futbol femení. És a dir, jo veia que tenia [en el masculí] una oficina amb cinc companys que es dedicaven a la visualització de partits, i en canvi allà no ho veia gaire clar. A més, és veritat que vaig començar a envoltar-me d’un entorn que li agradava molt el futbol femení, que hi apostava molt, i em van arrossegar totalment [riu]. I quan alguna cosa m’agrada, m’hi obsessiono. I quan m’hi obsessiono, vull ser-hi el millor. Llavors, mentre em trobava en el futbol masculí, potser durant un any i mig em vaig dedicar a estudiar el futbol femení de dalt a baix, i totes les lligues possibles, per mirar de tenir-ne un coneixement enorme. Vaig veure aquesta veta de mercat: els clubs de futbol femení no tenien inversió ni estructura en scouting. Ho vaig veure claríssim. I n’estic contenta perquè la idea em funciona. Això sí, més fora d’Espanya que no pas a dins.
Shescout és la primera empresa de ‘scouting’ femení al món.
En el futbol femení, quant a estructura de scouting, és el no-res. No hi ha res. Potser hi ha la directora esportiva o el director esportiu i una figura com a mà dreta. Però, és clar, jo he treballat amb estructures de director esportiu, secretari tècnic i cinc, sis, set persones que feien scouting. Ho vaig veure clar i em vaig dir: “Crearé una empresa en què els clubs externalitzin aquests serveis”. Llavors, què ofereixo? Una secretaria tècnica. Com que no tenen diners per contractar cinc persones, doncs ja els ho ofereixo jo.
Com ha sigut l’acollida per part dels clubs?
M’he trobat que m’han aplaudit. Els ha agradat moltíssim la idea i em deien: “Ostres, per fi hi ha algú que també vol professionalitzar aquest sector”. És el que jo buscava. Però, és clar, una cosa són les paraules i una altra que realment facin aquesta inversió. La idea de l’empresa és crear-te una estructura, professionalitzar una cosa tan important com l’scouting, que potser els clubs creuen que no és important, però sí que ho és. Has de treure els diners d’alguna manera, i com es fa això? Generant plusvàlua, millorant el teu equip per pujar més, guanyar premis, guanyar diners, etc.
Està tota sola?
Hi soc jo i després hi ha una persona que em porta la comptabilitat, que s’encarrega dels contractes amb els clubs. El que fem a Shescout és tenir gent en els principals focus del futbol femení. Després d’haver-ho estudiat molt, vaig entendre que un focus claríssim era Sud-amèrica: sobretot el Brasil i Colòmbia, on el futbol femení està en ple auge i en surt moltíssim talent. Al Japó també hi tenim un contacte, perquè quan destaqui alguna jugadora allà jo sigui la primera a saber-ho. Després, aquí també tinc una persona que m’ajuda més amb Europa i Espanya. Fa unes setmanes vam incorporar algú a Nigèria, perquè l’Àfrica també és un mercat amb moltíssim potencial. És una manera d’intentar controlar el màxim nombre possible de lligues amb persones que són sobre el terreny.
Ha rebut gaires crítiques pel fet de ser dona i dedicar-se a aquest món?
Em deien que era impossible ser scout i fa deu anys que hi treballo: “Andrea, és molt complicat sent dona. És un cercle molt tancat”. Jo soc de les que, si em diuen que no, per a mi és que sí. Molta insistència i feina, una bogeria.
