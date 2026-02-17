Banyoles, a punt per a la Shimano Super Cup Massi
La cita d’aquest cap de setmana reunirà una graella pròpia de la Copa del Món
DdG
Banyoles tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en l’epicentre mundial del Cross Country Olímpic amb la celebració de la Shimano Super Cup Massi, una prova de categoria UCI Hors Categorie, la màxima distinció del calendari internacional, que reunirà alguns dels millors especialistes del planeta en una de les primeres grans cites de la temporada.
La cursa, considerada una de les més emblemàtiques del calendari i referència obligada del MTB internacional, arriba enguany en un context molt especial, ja que s’emmarca dins els actes del 25è aniversari d’Ocisport, entitat organitzadora d’una competició que ha contribuït decisivament a consolidar Banyoles com la Catedral de la BTT. Es preveu que reunirà més d’un miler de participants d’uns 35 països diferents.
Per la seva privilegiada posició al calendari, la prova banyolina s’ha convertit en el primer gran examen competitiu per a molts corredors que inicien aquí la temporada, que correran sota l’atenta mirada dels milers d’aficionats que cada any s’apleguen al voltant del recorregut per seguir de prop les curses. És una de les primeres oportunitats de l’any per veure en acció els millors ciclistes del món compartint graella de sortida i mesurant el seu estat de forma després de la pretemporada amb la mirada posada en la Copa del Món. El nivell previst és tan alt que la participació és comparable a la d’una prova del màxim circuit internacional, fet que converteix Banyoles en un escenari clau per començar a marcar diferències en aquest 2026.
En categoria masculina, la llista provisional d’inscrits ja anticipa un espectacle majúscul amb noms de primer nivell com el francès Victor Koretzky, el corredor amb més victòries i més podis a Banyoles, disposat a ampliar la seva llegenda en un circuit que coneix a la perfecció. També hi serà el català Jofre Cullell, actual número 13 del rànquing mundial i principal figura nacional. En categoria femenina, el nivell no serà menor, amb la presència confirmada de la britànica Isla Short i l’austríaca Mona Mitterwallner, una de les grans figures emergents del panorama internacional.
