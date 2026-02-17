La convocatòria d'Espanya de bàsquet més gironina
Chus Mateo inclou Sergi Martínez i Pep Busquets (Bàsquet Girona) i Oriol Paulí i Èric Vila a la llista pel doble compromís contra Ucraïna
El bon paper del Bàsquet Girona ha cridat l'atenció del seleccionador espanyol, Chus Mateo, que ha inclòs Sergi Martínez i Pep Busquets a la convocatòria pels dos partits contra Ucraïna de classificació pel Mundial. El capità torna a una llista un any després, mentre que Busquets repeteix de la darrera convocatòria del novembre. Mateo també ha citat els gironins Oriol Paulí (Lleida) i Èric Vila (Gran Canària). Els partits contra Ucraïna seran el dia 27 d'aquest mes i el 2 de març.
