La convocatòria d'Espanya de bàsquet més gironina

Chus Mateo inclou Sergi Martínez i Pep Busquets (Bàsquet Girona) i Oriol Paulí i Èric Vila a la llista pel doble compromís contra Ucraïna

Sergi Martínez, en acció contra el San Pablo Burgos

Sergi Martínez, en acció contra el San Pablo Burgos / Aniol Resclosa

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

El bon paper del Bàsquet Girona ha cridat l'atenció del seleccionador espanyol, Chus Mateo, que ha inclòs Sergi Martínez i Pep Busquets a la convocatòria pels dos partits contra Ucraïna de classificació pel Mundial. El capità torna a una llista un any després, mentre que Busquets repeteix de la darrera convocatòria del novembre. Mateo també ha citat els gironins Oriol Paulí (Lleida) i Èric Vila (Gran Canària). Els partits contra Ucraïna seran el dia 27 d'aquest mes i el 2 de març.

