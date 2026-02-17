L'Expósito més ambiciós somia poder fer el "play-off" amb l'Escala
El davanter de l’Escala va anotar tres gols contra el Vic i enfoca l’objectiu més amunt de la salvació
«Som humils i toquem de peus a terra, però ara que hi som, tant de bo puguem lluitar per pujar»
Feliç com un tornavís es va llevar ahir el davanter de l’Escala, Adrián Expósito. Cada dia no es marquen tres gols en un partit i ell ho havia aconseguit hores abans en la golejada al Vic (4-1), en un dia en què també va servir una assistència. Un dia rodó que va acabar amb la pilota a casa signada per tots els companys. «No, no hi he pas dormit. La vaig deixar al menjador», confessa el blanenc que feia quatre anys que no marcava un hat-trick. La darrera vegada va ser amb la samarreta del Lloret, curiosament, a l’Escala.
Els tres gols d’abans-d’ahir al Vic s’afegeixen als dos que havia fet en la jornada anterior al camp de l’Hospitalet (2-4) i l’enfilen ja als nou aquesta temporada. «Mai m’he considerat un golejador de fer quinze o vint gols per any. Sóc més un mitjapunta amb arribada, passada i també, gol, és clar», detalla Expósito, de 28 anys, que el curs 2019-20 va marcar-ne vint-i-un amb el Lloret a 1a Catalana. Aquells registres li van permetre fer el salt al Figueres i al Sant Andreu, però les aventures no van reeixir. «Era jove i em va poder la inexperiència de no saber aguantar quan no jugava. Vaig tornar al Lloret, casa meva». Aquest estiu ha sortit altre cop de la zona de confort cap a l’Escala i l’aventura a fe que és positiva. «Sí. És el millor moment de la meva carrera. A 1a Catalana havia fet gols, però no és fàcil ni és el mateix marcar-ne tants a Tercera», se sincera.
La tarda de diumenge va ser somiada. El Vic es va avançar aviat i quan la cosa no pintava gaire bé va aparèixer Expósito. Primer per assistir a Germán en l’empat i, després, per liquidar el partit amb tres gols. «Un va ser de penal perquè sense el capità Josu Currais els xuto ara, un altre va ser gràcies a una gran assistència de Gelmà i el tercer, segurament, va ser el més bonic, amb una vaselina al porter visitant».
L’explosió golejadora d’Expósito ha minimitzat l’adéu de Youssef Zayzoun a la UD Ourense. Ell no considera que l’hagi pas beneficiat. «M’hi entenia molt bé. Sense ell, som uns altres els que ens hem d’encarregar dels gols. Mai és bo que se’n vagi un jugador que ha fet onze gols». El registre de Youssef confia batre’l Expósito aviat «A veure si és ja en el derbi a Peralada. A l’anada ja vaig marcar», recorda el blanenc, ambiciós de mena, que mira amunt. «L’objectiu era la salvació, que solen ser 36-38 punts. En tenim 36. Toquem de peus a terra, perquè lluitem contra grans ciutats i som humils, però ara que ho tenim a tocar, tant de bo puguem lluitar per fer el play-off», diu.
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Els docents amenacen de deixar de fer sortides i colònies fins que Educació els escolti
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Girona sancionarà una altra empresa per omplir la ciutat de cartells
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Una promotora demana fer 24 pisos i 26 aparcaments al Garatge Forné de Girona
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula