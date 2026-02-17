Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nou cop per Badosa: diu adeu a Dubai

La tenista gironina no pot acabar l'encontre davant Svitolina per molèsties físiques

Paula Badosa s'ha de retirar en la segona ronda a Dubai.

Paula Badosa s'ha de retirar en la segona ronda a Dubai. / ALI HAIDER/EFE

Jordi Pérez de Arenaza

Continua el calvari per Paula Badosa. Els problemes físics no deixen brillar a la gironina i tornen a frenar-la sobre la pista. Aquesta vegada, en Dubai. La tenista de Begur s'enfrontava a Elina Svitolina en la segona ronda del WTA 1000 de Dubai, en un duel que es presentava clau per valorar el seu estat de forma.

Després d'una arrencada d'any irregular, amb ensopegades a Austràlia i Abu Dhabi i una retirada per lesió a Doha, Dubai era l'escenari ideal per, per fi, fer un pas endavant. La seva aventura al torneig dels Emirats Àrabs havia arrencat amb bones notícies, vencent en primera ronda a Katerina Siniakova per 6-3, 7-5.

L'examen per Badosa no era gens senzill. Elina Svitolina, número 9 del món, arribava a Dubai en un gran estat de forma. Malgrat caure en segona ronda a Doha, va aconseguir classificar-se de manera meritòria per a les semifinals del passat Open d'Austràlia.

Tal com va passant per desgràcia per Paula, el partit ha acabat abans de l'esperat. Malgrat un gran inici en el qual Badosa es mostrava sòlida i convencent en un primer set en el qual va arribar a posar-se 4-1 per davant, les molèsties al maluc van tornar a aparèixer. Després del fantàstic inici, Svitolina ha signat la remuntada del set i Paula Badosa ha decidit parar. Després d'un temps d'espera en què la tenista decidia si continuar o no, ha decidit retirar-se i anar-se'n directament als vestuaris per posar punt final al duel.

Quin és el pròxim repte de Badosa?

Després d'aquesta dura garrotada, Badosa tindrà una nova caiguda al rànquing WTA i les seves expectatives per enguany tornen a posar-se en dubte. En els pròxims dies es veurà si aquesta nova recaiguda és només un esglai o l'obligarà a estar allunyada de les pistes les pròximes setmanes. En cas que la retirada d'aquest dimarts no passi a ser gens greu, el seu pròxim gran objectiu serà el WTA 1000 d'Indian Wells.

