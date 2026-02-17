La polèmica està servida: hi havia falta a Koundé abans del gol de Fran Beltrán?
Els mitjans de Barcelona clamen per l'acció del 2-1 i Echeverri admet a El Chiringuito que ho hauria "entès" si l'àrbitre hagués anul·lat l'acció
Mentre a Girona encara se celebra l'apoteòsica victòria de dilluns a la nit contra el Barça (2-1), a la capital catalana posen a la diana l'actuació de l'àrbitre César Soto Grado. El culpen, bàsicament, de no haver anul·lat, ni ell ni el VAR, el gol de Fran Beltrán que culminava la remuntada local per una possible falta d'Echeverri (una trepitjada) sobre Koundé en l'inici de l'acció que acabaria amb la pilota dins la porteria de Joan Garcia. A RAC-1, fins i tot, avui han buscat estadística per informar que amb aquest col·legiat els blaugranes han perdut vuit dels divuit partits que els ha xiulat.
Aquesta acció del 2-1 ja va marcar el final del partit de Montilivi. Els jugadors del Barça, i la banqueta, capitanejada per Hansi Flick, van protestar airadament que la diana pugés al marcador. Míchel, als vestidors, va dir que era una acció que havia de determinar l'àrbitre de camp: "si ell no ha xiulat la falta, entenc que el VAR no hi ha d'entrar". En canvi, l'entrenador barcelonista no ho veia de la mateixa manera i admetia que les explicacions que havia demanat a Soto Grado no l'havien convençut. També va tenir un moment tens en l'atenció postpartit a DAZN. Quan li van preguntar per si hi havia o no falta, Flick va traslladar la qüestió al periodista. I quan aquest li va respondre que no tenia opinió, que només li feia la pregunta, el preparador alemany li va etzibar que ell tampoc ho valoraria.
El protagonista de la jugada per part del Girona, Claudio Echeverri, va parlar breument amb El Chiringuito, que el va caçar quan es dirigia a la sortida de l'estadi. "No ho sé, no he vist la jugada. La tens aquí? Sí, el trepitjo, però vinc en velocitat. Potser ha sigut sense voler, però...", va dir. Preguntat per si hauria entès que l'àrbitre hagués assenyalat falta, l'argentí va afegir: "Sí, també, però no passa res. Per sort, ens han donat la victòria", amb un somriure d'orella a orella.
L'analista arbitral de Marca, Pérez Burrull, va dir sobre la polèmica acció que "no hi veig falta, hi ha un contacte entre Echeverri i Koundé, tots dos van per la pilota, i el jugador del Barça s'emporta un cop, però no ho veig punible, i no és revisable". En canvi, Iturralde González va deixar clar a El larguero de la SER que sí que hauria xiulat falta. "És molt clara, és una acció temerària i que mereixia amonestació", va subratllar.
Aquesta no va ser l'única queixa del barcelonisme sobre l'actuació de Soto Grado. També reclamaven que el penal que Lamine Yamal va enviar al pal en la darrera acció de la primera part s'hauria hagut de repetir perquè Bryan Gil i Frenkie de Jong van entrar abans dins l'àrea.
