Carles Planchart serà el director esportiu del Barça si Víctor Font guanya les eleccions
L'arbucienc, ex membre del cos tècnic de Pep Guardiola al City, encapçala l'equip esportiu del candidat juntament amb Albert Puig i Francesc Cos
La candidatura a la presidència del Barça que encapçala Víctor Font, Nosaltres, ha presentat avui el trident que revolucionarà la direcció esportiva del Barça. Aquesta direcció esportiva estarà integrada per Carles Planchart com a director tècnic, Francesc Cos, com director de rendiment i Albert Puig com a director de futbol base. Tots tres, homes amb ADN blaugrana, que coneixen el Barça per dins però que alhora tenen una llarga i contrastada experiència internacional en alguns dels millors equips del planeta. Un equip que ja està treballant per signar a jugadors il·lusionants, i alhora planificant i identificant les necessitats que té l’equip per millorar la plantilla. “Els deures per fitxar a l’estiu s’han de fer ara”, ha avisat Font.
Davant la creixent complexitat del futbol modern, la direcció esportiva és una responsabilitat que ha d’avançar cada cop més cap a l’especialització. Per això, Nosaltres aposta per la creació d’un trident que cobreix les diferents necessitats d’aquesta àrea. “Estem convençuts que el que proposem és una innovació que la resta de clubs europeus ens imitaran”, han explicat membres del trident. L’estructura donarà servei tant a l’equip masculí, al femení i al futbol formatiu. D’aquesta manera, per primera vegada, l’equip masculí, femení i el futbol base treballaran de manera integrada, amb la Masia com a base dels primers equips
Carles Planchart ha recordat la importància de jugar bé. “En un partit li vaig dir a Pep Guardiola que havíem de guanyar com fos, i ell em va dir: ‘No, hem de guanyar jugant bé’”, ha rememorat. I ha rematat: “És així: jugar bé fa més probable que acabis guanyant”. “El nostre model ens ha d’identificar, ha de ser atractiu, adaptat a l’actualitat, amb la Masia com a eix vertebral i complementant anant fora per atraure als millors jugadors internacionals per confeccionar plantilles equilibrades esportiva i econòmicament”, ha explicat, l'arbucienc, exsegon entrenador de Domènec Torrent al Girona i al Palafrugell, entre altres.
Francesc Cos, ha especificat que l’objectiu és tant “innovar” com “donar estabilitat” i ha assegurat que “tenim una motivació increïble per tornar a posar al Barça en el capdavant de l’avantguarda en totes les àrees”.Per la seva banda, Albert Puig ha subratllat que “després del Brasil, Catalunya és la millor pedrera del futbol mundial, tot i que només tenim 8 milions d’habitants”, i per això ha defensat que La Masia ha de ser la base sobre la qual es construeixin les plantilles professionals del Barça.
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada