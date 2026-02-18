Girona a la Copa del Rei ACB: cinc participacions i eliminats sempre a la primera
L’imponent Roig Arena de València acull a partir de demà una nova edició del torneig del ko, una competició on la ciutat no hi tindrà representant i que, històricament, ha sigut una assignatura pendent
Els partits València-Joventut (18h) i R. Madrid-Unicaja (21h) obriran demà al Roig Arena una nova edició de la Copa del Rei ACB. L’endemà la sèrie de quarts es completarà amb el Baskonia-Tenerife (18h) i Barça-UCAM Múrcia (21h). Girona, un any més, i en van divuit, no hi tindrà representació. És, probablement, una de les assignatures pendents del bàsquet masculí de la demarcació.
El Bàsquet Girona, en la seva quarta temporada a l’elit, no ha tastat mai aquest torneig ni, de fet, ha tingut opcions a fer-ho, sempre més pendent de la part baixa, llevat d’aquest curs, que dels vuit millors. Sí que la va jugar l’antic CB Girona, amb 20 temporades acreditades a l’elit, però amb un paper ben discret a la competició. Només hi va anar cinc cops, dos ja fa més de tres dècades, amb un sistema de competició diferent a l’actual, i tres coincidint amb l’era Akasvayu, que va acabar com va acabar. Sempre va ser eliminat de primeres, a quarts.
Girona, per tant, va debutar en una final a vuit de la Copa el 10 de febrer de 1990, a Canàries, contra el CAI Saragossa. Dirigia l’equip Alfred Julbe i a la plantilla hi destacaven homes com Wallace Bryant, Jordi Pardo, George Johnson i Jordi Puig. El Valvi hi va arribar, a la fase decisiva, després d’eliminar el Caja San Fernando. El sistema de competició era diferent i s’havien de superar algunes rondes prèvies. tot i l’optimisme de Julbe, el CAI va acabar eliminant l’equip gironí (85-79), que havia obert la competició un dissabte a les 12h. Tots els partits de quarts es jugaven el mateix dia.
Vint màquines d'escriure, tretze telèfons i sis telefax
Que aquella Copa del Rei de fa trenta-sis anys era molt diferent a l’actual ho posa en evidència aquesta explicació de la seva dimensió publicada pel Diari de Girona el dia de la prèvia: «Les instal·lacions del Centre Insular d’Esports, escenari de la fase final de la Copa del Rei, han estat adequades per acollir el torneig. En el mateix recinte se situen la sala de l’organització, d’entrevistes i de premsa, amb 20 màquines d’escriure, 13 telèfons i 6 telefax. La capacitat del pavelló s’ha vist reduïda a 5.000 persones, ja que la tribuna principal serà ocupada pels gairebé 250 periodistes acreditats.
El Valvi hi va tornar la temporada 1991/92, desfent-se en aquella ocasió de tres equips abans d’arribar a la fase final: Caja San Fernando, Osca i Collado Villalba. A Granada l’equip que seguia entrenant Alfred Julbe se les va veure amb el Joventut a quarts i el resultat va ser el mateix que en l’estrena: derrota (77-71). Els gironins no en van fer prou amb els 28 punts de Middleton i els 23 de Dusko Ivanovic. En aquell equip també hi havia Quim Costa, Matt White, Juan Rosa i els gironins Ribas, Colomé i Puig, entre d’altres.
Des d’aquell 6 de març de 1992 fins la següent presència de Girona a la Copa van passar, gairebé catorze anys. El torneig també va canviar de format i es va deixar de disputar a partir d’eliminatòries prèvies per premiar al final de cada primera volta de la lliga els vuit primers classificats. Durant l’era Casademont no hi va haver cap oportunitat. Sí que es va aconseguir durant els tres anys de patrocini d’Akasvayu, els darrers de la història del club, esfondrat econòmicament el 2008.
Tres anys seguits
Amb Edu Torres d’entrenador i una plantilla de somni, el 16 de febrer de 2006 l’Akasvayu va tornar la ciutat a la Copa. El València de Ricard Casas, anys més tard tècnic del Sant Josep, però, va passar per sobre dels gironins (82-68), que no van tenir cap opció. Els Fran Vázquez, Raül López, Terrell Myers, Roberto Dueñas, Arriel McDonald i companyia ja ho havien tingut complicat per classificar-se entre els vuit millors (ho van certificar en la darrera jornada de la primera volta guanyant a Menorca 69-89), i a l’hora de la veritat, tampoc van acabar d’estar a l’alçada del que s’esperava.
Una temporada més tard, a Màlaga, amb Svetislav Pesic, es va repetir la història. Eliminats a quarts de final i aquella vegada, de la manera més dolorosa, perquè per moments tothom veia l’Akasvayu per primera vegada a semifinals. Els gironins van perdre contra el Joventut d’Aito a la pròrroga (82-84) després de deixar escapar el partit en els últims segons, sense haver d’arribar al temps extra, forçat per Marcelinho Huertas aprofitant les errades de l’Akasvayu. En aquell equip ja hi jugava Marc Gasol, al costat de McDonald, Fucka, Gabriel, Sada, Marinovic o Salenga.
El 2008, en la cinquena i darrera participació de l’antic CB Girona a la Copa, el Madrid va eliminar l’equip que dirigia Pedro Martínez també a quarts (73-60) i uns mesos més tard, tot i arribar (i perdre) la final de la ULEB contra la Penya, el projecte es va esfondrar. El 2022, amb Marc Gasol de president, Girona va tornar a l’ACB. Encara, però, no ha fet prou mèrits per fer-ho a la Copa.
