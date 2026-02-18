Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
Joan Laporta presenta la precandidatura a la Casa de Cultura, on repassa mèrits, explica els seus plans i demostra una gran sintonia amb la ciutat blanc-i-vermella
Joan Laporta ha presentat la precandidatura Defensem el Barça en un acte a l’Auditori Josep Viader, en què ha pogut recollir les primeres signatures dels nombrosos socis gironins que s'han apropat fins a la Casa de Cultura de Girona. «Aquests anys han passat molt de pressa. Hem fet tantes coses, hem pres tantes decisions i hem hagut d’estar tant alerta per salvar el Barça i retornar-lo a la primera línia... Ara ho encarem amb força d’esperit i amb ganes d’explicar l’obra feta i com la volem continuar i millorar», ha explicat a Diari de Girona minuts abans de l’esdeveniment.
El 2021, Laporta, acompanyat a Girona dels pesos pesants del seu equip de treball, com Maria Elena Fort, Enric Masip o l’expresident blanc-i-vermell Antoni Escudero, va guanyar les darreres eleccions. En aquest període de temps, el club ha enfortit una autoestima que semblava perduda. I ara, per descomptat, encara que no ho verbalitzi, sap que és el principal favorit. «L’objectiu era tornar l’alegria al barcelonisme i estem orgullosos d’haver-ho fet. Els i les culers ens han ajudat molt i sense ells no hauria sigut possible: han tingut paciència, ens han fet confiança, hem tingut certa complicitat i han tingut capacitat de comprensió. Quan estem junts, aconseguim tot allò que ens fixem», ha afegit. La capacitat d’oratòria de Laporta és inqüestionable, tal com s'ha comprovat durant un acte que ha comptat amb la presència de, entre altres, l’exjugador del Girona Javi Garcia, que treballa al departament de scouting blaugrana. L’advocat barceloní ha ressaltat que «Flick fa trempar», ha elogiat Deco, i també a la plantilla, amb una menció especial per a Lamine Yamal. «L’equip funciona i l’aspecte esportiu és primordial: això va de guanyar títols». Tampoc no s'ha oblidat del Barça femení i ha repetit que «també treballem per consolidar l’estabilitat econòmica». «Nosaltres no correm riscos innecessaris. Tenim coneixements i un nivell directiu i executiu molt elevat. La gent parla dels millors, però a mi m’agrada disposar dels que més en saben, que són aquells que penquen i donen resultats. Ens avala el fet d’haver sobreviscut a una de les fases, possiblement, més difícils de la història del Barça. Demanem la confiança dels socis perquè hem de defensar el Barça, hem de continuar defensant el Barça, perquè queda camí per recórrer, i hem de defensar-lo amb la força de la nostra història, del nostre escut, dels nostres principis i de la nostra experiència», ha desenvolupat.
La relació amb el Girona
A Girona hi ha 4.866 socis i sòcies amb dret a vot. Laporta ha opinat de la relació que manté el club amb la ciutat gironina, especialment transformada amb l’aterratge de l’entitat a la Primera Divisió. «Des del Barça, entenem perfectament que un gironí sigui del Girona. I diré una cosa: nosaltres tenim certa sintonia, perquè qui més qui menys té relació. El meu 25% ve de la Jonquera», ha respost, entre rialles. S'ha oblidat de parlar de S’Agaró, la nineta dels seus ulls i on té una casa.
«No hem percebut que el barcelonisme que té Girona hagi disminuït. Sempre hi ha hagut una afició majoritària, perquè hem estat un club hegemònic. I aquesta manera nova de conviure és acceptada per les dues parts. Sé que hi ha gent de Girona que s’alegra, quan el Barça guanya. A nosaltres ens passa: sempre volem que guanyi el Girona quan juga contra altres equips. Tenim afinitat, amb l’entorn», ha aclarit. Per acabar, ha parlat de si existeix la possibilitat de repetir la cessió de Ter Stegen a l’estiu. «Dependrà d’ell. Per a nosaltres el millor era que jugués al Girona. Va començar molt bé i ha patit una desgràcia, però veurem com evoluciona tot. Nosaltres farem el que més convingui al jugador, això és clar».
Subscriu-te per seguir llegint
- Espectacular accident a l'Empordà: sis ferits evacuats al Trueta
- Un repte viral li costa la vida: mor l’‘influencer’ Ángel Montoya després de llançar-se a un riu
- Alerta amb la balisa V-16: la nova “moda” que està provocant confusió, multes i fins i tot fraus
- Guanya 1 milió amb un “rasca”… i la jutgessa l’obliga a compartir-lo per un pacte de paraula
- El botó desconegut de la rentadora: t’ajuda a estalviar a la factura de la llum
- Aquests “mals menors” poden ser un avís de càncer d’ovari: els símptomes que massa dones deixen passar
- Ca la Pilar, el restaurant que era de pas i ara s'hi va expressament
- Em passava més hores muntant la carrossa de Carnaval que a la feina