L'esport gironí acumula tretze medalles olímpiques i Oriol Cardona podria sumar la catorzena

L'esquiador de muntanya banyolí busca l'èxit, que seria el primer en uns Jocs d'hivern, per repetir els metalls aconseguits per Carles Torrent, Josep Antoni Hermida, Josep Antoni Escuredo, Xavi Bosma, Albert Rocas, Joel González (2), Jennifer Pareja, Marta Xargay i Pau Cubarsí, més els seleccionadors Anna Junyer i Jordi Ribera (2)

Girona

L'estiu de 2004 va ser inoblidable per a l'esport gironí, que d'una tacada guanyava als Jocs d'Atenes les seves tres primeres medalles olímpiques de la història. Va obrir la veda el garrotxí Carles Torrent amb un bronze en ciclisme en pista, en la prova de persecució per equips, un 23 d'agost d'aviat farà vint-i-dos anys. En aquella mateixa cita es van consagrar tres gironins més, amb tres plates: Josep Antoni Escuredo, també en ciclisme en pista, en aquest cas, en keirin; Josep Antoni Hermida en BTT, i Xavi Bosma en vòlei platja. Des d'aquell èxit l'esport gironí sempre ha pujat al podi en cites olímpiques d'estiu. Ara el repte és engreixar el palmarès amb el primer metall en uns Jocs d'hivern. I aquí és on Oriol Cardona, que demà debuta a la cita de Milano Cortina té una doble oportunitat. Fins ara són 13 metalls els aconseguits per l'esport gironí en uns Jocs, que poden ser 14 o 15 en funció del rendiment de l'esquiador de muntanya banyolí a Itàlia, en les proves d'esprint (demà) i relleu mixt (dissabte).

Trencat el gel amb Torrent, Hermida, Escuredo i Bosma a Grècia, als Jocs de Pequín de 2008, que van portar a la fama el mític Usain Bolt, s'hi va coronar el palafrugellenc Albert Rocas amb un bronze en handbol després de derrotar en la final de consolació Croàcia per 35-29. El 2012, a Londres, va caure el primer or olímpic gironí. Se'l va apuntar el taekwondista de Vilafant Joel González. El 8 d'agost, gairebé a mitjanit, el seu esport va aconseguir rebentar les audiències a tot Espanya amb un combat entre l'empordanès i el coreà Daehoon Lee (17-9). També hi va brillar la garrotxina Jennifer Pareja, plata amb la selecció de waterpolo femení en caure a la final contra EUA (8-5).

En la següent edició dels Jocs, el 2016 a Río, hi va haver un altre moment històric: Joel González, primer or olímpic gironí, es convertia també en el primer doble medallista de la província. El taekwondista de Figueres es va apuntar el bronze després d'un canvi de categoria, passava de -58 kg a -68. Ni això ni les lesions que l'havien assotat en els últims quatre anys, sortint de Londres el van poder frenar. L'altre esportista que va pujar al podi va ser Marta Xargay. Es va penjar la plata amb la selecció espanyola femenina de bàsquet després d'una dolça derrota a la final contra el poder de l'equip dels EUA (101-72) afegint un èxit més al seu envejable palmarès.

Els Jocs de Tòquio 2020 es van acabar celebrant un any més tard per la pandèmia. Allà només hi va caure una medalla, en aquest cas, per a Jordi Ribera com a seleccionador d'Espanya d'handbol. Aquell bronze el va repetir el 2024 a París, sent com Joel González, doble medallista olímpic. També en els darrers Jocs d'estiu hi va triomfar el futbolista del Barça Pau Cubarsí, or en futbol, i la figuerenca Anna Junyer, seleccionadora espanyola de 3x3 que es va apuntar la plata en caure amb Alemanya a la final. En total són deu medalles directes per a esportistes gironins i tres per a dos tècnics. Demà qui sap si pot caure la catorzena, la primera en una cita olímpica d'hivern, gràcies a l'esquí de muntanya i a Oriol Cardona.

TOTS ELS MEDALLISTES OLÍMPICS GIRONINS

Atenes 2004

Carles Torrent (bronze en ciclisme en pista)

Josep Antoni Hermida (plata en BTT)

Josep Antoni Escuredo (plata en ciclisme en pista)

Xavi Bosma (plata en vòlei platja)

Pequín 2008

Albert Rocas (bronze en handbol)

Londres 2012

Joel González (or en taekwondo)

Jennifer Pareja (plata en waterpolo)

Rio 2016

Joel González (bronze en taekwondo)

Marta Xargay (plata en bàsquet)

Tòquio 2020

Jordi Ribera (seleccionador espanyol d'handbol, bronze)

París 2024

Pau Cubarsí (or en futbol)

Jordi Ribera (seleccionador espanyol d'handbol, bronze)

Anna Junyer (seleccionadora de bàsquet femení 3x3, plata)

