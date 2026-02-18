L'Spar Girona resisteix gairebé trenta minuts a la pista del Fenerbahçe (87-69)
Després d'una primera part igualada l'equip turc ha trobat l'encert exterior (6/6 triples al tercer quart) per desfer-se de l'Uni i sumar el primer punt de l'eliminatòria
El primer partit de la sèrie de play-inn per a les semifinals de l'Eurolliga entre el Fenerbhaçe i l'Spar Girona ha deixat clares tres coses: que les turques són molt i molt bones, una autèntica selecció mundial; que si ja a l'Eurolliga els arbitratges solen ser desconcertants, en aquest punt, ja directament no xiulen res, i això ho fa més difícil per a equips com l'Uni que busca trencar l'hegemonia dels més grans. I tres, encara que ja ho sabíem: que guanyin o perdi, les de Roberto Íñiguez s'ho deixen tot sobre la pista. No s'ha pogut sumar el primer punt de l'eliminatòria (87-69), però com que les gironines tampoc hi tenien res a perdre, que vingui el Fenerbahçe dimecres que ve a Fontajau i veurem si es pot forçar el desempat. El que està clar és que a pesar de la diferència final, l'equip de Girona ha exigit un rival fet per guanyar l'Eurolliga i ho demostra que Méndez ha fet moltes menys rotacions que l'habitual.
Un triple de Quevedo en la darrera acció de la primera part ha permès a l'Spar Girona marxar als vestidors ben viu (37-35). Les gironines, encertadíssimes en el triple (7/15), havien aprofitat aquesta circumstància i els deu punts de Coulibaly, solvent contra el millor joc interior d'Europa, per no perdre la cara al partit. El Fenerbahçe, per la seva banda, vivia de Meesseman, McBride i Williams, però fallava molt (1/10 en triples en els primers vint minuts) i no trobava la manera de desfer-se de les visitants. Més enllà d'un parcial de 7-0 al primer quart que ha permès a les locals passar d'un 12-14 a un 19-14 els havia costat a les de Miguel Méndez trobar la manera de castigar l'Uni.
Però quan el Fenerbahçe ha començat a trobar l'encert des de fora al tercer quart, la gesta s'ha complicat, i de quina manera. Sis de sis, s'han marcat les turques que, recordem-ho, venien d'un 1/10. 12/15 en tirs de camp i sis assistències confirmaven que el Fenerbahçe s'hi havia posat amb tots els sentits i explotant tots els seus inacabables recursos. L'Spar Girona ha estat allà, enganxat, fins a quatre minuts i mig pel final del tercer parcial. Bibby convertia un triple per situar el 54-51, que en un tres i no res s'ha convertit en un 60-51. I que sobre la botzina, quan s'acaba aquest tercer quart, ja era un +12 per a les locals gràcies a un triple de Rupert (67-55).
En menys de cinc minuts el Fenerhabçe havia colpejat de valent. L'Uni estava en bona dinàmica, però davant l'encert del rival, poca cosa hi podia fer i el pitjor era deixar-se endur per una hipotètica inèrcia negativa. La recepta havia de ser la mateixa, la de tota la temporada: defensar i atacar amb tot. Les locals han arribat als divuit punts d'avantatge (75-57) a sis pel final. Era el moment més complicat del partit perquè l'engranatge del Fenerbhaçe rutllava a tota màquina i cinc jugadores de Méndez duien deu o més punts (Williams, Meesseman, Rupert, McBride i Milic). Amb el partit trencat en la recta final, l'Spar Girona ha intentat rebaixar la diferència, que ha arribat a superar els vint punts. Ho han aconseguit, caient de divuit (87-69), contra un rival extremadament poderós, encara que això fos el de menys.
