El precandidat de la Bisbal a la cursa electoral del Barça comença la recollida de firmes
Dani Juan va recollir dimarts a la tarda 5.000 butlletes al club per intentar reunir les 2.337 signatures que necessita per ser nomenat candidat
El soci del Barça de la Bisbal d'Empordà Dani Juan, que la setmana passada va anunciar a través del Diari de Girona la seva voluntat de prendre part a la cursa electoral que ha obert el club, va recollir dimarts 5.000 butlletes i ja treballa per reunir les 2.337 firmes que necessita per ser nomenat candidat a les eleccions. Juan, de 39 anys, auxiliar administratiu, i soci del Barça número 70.761, va ser l'últim en recollir les butlletes perquè el Barça no els va confirmar la recepció d'un correu electrònic demanant-les fins ahir.
Segons explica, "ja n'he entregat a socis que conec i he començat a rebre les primeres firmes". També detalla que "vam enviar un correu a les penyes de l'Empordà i la Catalunya Nord per si estan interessats en rebre butlletes. Entre aquests dies anirem enviant més correus a més penyes per si estan interessades en tenir butlletes per oferir a les persones que siguin sòcies del Barca". Aquesta precandidatura, anomenada Som Gent Blaugrana, té previst posar un punt de recollida fixe a la Bisbal a partir de la setmana que vinent a la botiga de Joguines Bagué de la Plaça del President Macià, 2. Tampoc descarten posar-ne un altre a Girona ciutat i, fins i tot, a Barcelona, tot i que admet que "és francament difícil".
L'aspirant a candidat electoral fa una crida a totes les sòcies i socis que s'hi vulgin afegir "que contactin a través del formulari que tenim a la pàgina web www.somgentblaugrana.cat i ens posarem en contacte amb ells. També ens poden contactar a través del correu info@somgentblaugrana.cat". Aquest cap de setmana no podran ser presents al Camp Nou al partit contra el Llevant perquè alguns membres de la precandidatura són fora de viatge. En funció de com vagi la recollida de signatures estudiaran sol·licitar la possiblitat que ofereix el club d'instal-lar un carpa el dissabte 28 de febrer aprofitant que hi ha partit amb el Vila-real, tot i que aquesta opció requereix notables recursos.
En tot cas Dani Juan adverteix que "aquesta precandidatura anirà fins els final de tot, encara que no es superi el tall, i totes les signatures s'entregaran". En aquest sentit afegeix que "no ens retirarem en cap moment del procés". El bisbalenc assegura que no busca «protagonisme» i que només el mou millorar el dia a dia del soci, posar fi a la burocràcia innecessària, als serveis deficients i a la mala gestió dels desplaçaments, així com per treballar amb honestedat i transparència.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada