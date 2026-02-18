Un premi per al millor rendiment de la història
L’Spar Girona disputa el primer partit del play-in a Turquia contra el Fenerbahçe amb la baixa de Marta Canella, però amb la il·lusió intacta
La millor temporada de la història de qualsevol equip català femení de bàsquet viurà aquesta tarda un important capítol a Turquia, on l’Spar Girona visita al Fenerbahçe en el primer partit del play-in de semifinals (18 hores, Movistar). Per al conjunt gironí, el duel és el primer dels premis que rebrà d’aquí a final d’any, que culminaran amb la cirereta de participar en la Final Six, sigui des dels quarts de final, el més lògic, o des de les semifinals, que seria ja la mare de les gestes.
Que sigui un reconeixement no vol dir, en cap cas, que l’equip de Roberto Íñiguez llanci l’eliminatòria a les escombraries. Això, amb el vitorià a la banqueta, està prohibit. L’Spar Girona no disposarà d’una peça cabdal, com és Marta Canella, però tindrà a la resta de jugadores endollades i preparades per a dignificar la trajectòria d’un equip que està passejant l’escut ben alt per Europa.
Del Fenerbahçe hi ha poques coses a dir que no se sàpiguen. És el favorit al títol, més encara després del fitxatge de Breanna Stewart. En la primera fase de grups, va manar amb autoritat, sota un registre de sis victòries i cap derrota. Va acabar amb un balanç d’11-1, en què l’única patacada la va tenir a la pista del Landes (80-61). Pel camí, fins i tot va apallissar el Casademont Saragossa (64-95). En el segon duel, però, també va patir (69-67).
L’Spar Girona té poques coses a perdre sabent que la principal feina està feta. L’esperança, òbviament, exigeix tenir una jornada fantàstica i que el conjunt turc no tingui el dia.
En la resta de duels, però en aquest cas corresponents al play-in de quarts, el Praga rebrà el Saragossa (19 hores) i el Venezia al Famila Schio (19.30 hores).
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada