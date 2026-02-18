Vinícius, heroi i víctima a Lisboa
El gol del triomf del brasiler va acabar amb el partit aturat 10 minuts pel presumpte insult racista de Prestianni, jugador del Benfica. L’àrbitre francès Letexier no va poder confirmar l’insult amb l’ajuda del videoarbitratge.
Fermín de la Calle
El millor Vinícius va decidir un partit en què el Reial Madrid va confirmar el seu creixement amb un triomf convincent a Lisboa. Els blancs, sense enlluernar, van mostrar calma en un partit en el qual es va produir un presumpte incident de racisme contra Vinícius després de la celebració del seu gol. Un incident que va marcar una actuació notable dels d’Arbeloa, que van manar en tot moment sobre els de Mourinho, que aquesta vegada no van ser capaços de desequilibrar amb el seu vertigen els madridistes, com fa tres setmanes.
El Reial Madrid que va aterrar a Lisboa no era el mateix que va sortir esquilat de l’estadi Da Luz al final de la lligueta. En aquestes tres setmanes Arbeloa ha après a tapar-se les vergonyes, empenyent Camavinga a l’esquerra per acompanyar Carreras, mentre Valverde s’apropava a Tchouaméni per frenar les contres rivals. El tècnic ha abandonat el 4-3-3 per situar-se en un 4-4-2 mentre ha posat els jugadors al seu lloc. Aquests simples ajustos van permetre als blancs domesticar un Benfica que tampoc era l’equip desbocat de l’infaust precedent del gener.
Gol i baralla per racisme
Mourinho, conscient que el partit es jugava a 180 minuts, no va desplegar els seus al galop. Així que al trot tots dos van anar acumulant oportunitats tèbies: un cop de cap d’Araujo, un xut de Dedic, un altre d’Arda, una rematada de Vinícius... Feta la primera part, l’ocasió més clara va acabar amb una mà dura de Courtois en un xut d’Aursnes que es va enverinar pel camí. El Madrid s’havia plantat en bloc baix esperant algun error portuguès per deixar anar els llebrers, però Mourinho va ordenar acabar la jugada.
El Madrid es va envalentir en el tram final, en el qual Mbappé va malgastar tres ocasions que no sol perdonar. Una després d’un servei amb música d’Alexander-Arnold, una altra rere un cop de taló de Vinícius i una tercera en un xut que Trubin es va treure de sobre. Els d’Arbeloa acariciaven el gol, però el porter ucraïnès va treure una altra mà majestuosa a Arda i va frenar la pressió visitant. Es lamentaven els madridistes al descans per no anar-se’n amb avantatge.
El gol que no va arribar en la primera meitat va aparèixer a l’inici de la segona, quan Vinícius va enroscar un xut amb la dreta a l’escaire de Trubin. Un gol catedralici que el brasiler va celebrar ballant en el banderí, fet que va molestar la grada local i va generar una baralla a la gespa que va acabar amb groga al madridista. Segons després, el brasiler va denunciar a l’àrbitre un insult racista de l’argentí Prestianni, i va demanar a Letexier que activés el protocol contra el racisme. El Madrid va amenaçar d’anar-se’n del camp, però Mourinho va parlar amb el madridista i el partit va estar aturat durant uns minuts.
El col·legiat va parlar amb Prestianni, i va advertir el del Benfica, del qual no hi havia imatge en la qual es provés l’insult perquè el futbolista es va apujar la samarreta per dirigir-se a Vinícius. Al final, l’enfrontament es va reprendre 10 minuts després amb tots els protagonistes sobre la gespa perquè Vinícius va demanar als companys seguir i tots els companys van decidir acabar el partit. Es va refredar el duel, enrarit per l’incident, un moment complicat en el qual la càrrega emocional va desordenar el xoc. No obstant, els d’Arbeloa van mantenir els nervis temperats i van portar el partit al camp local, en el qual els madridistes van tocar amb paciència esperant el moment d’anotar el segon gol i sentenciar el xoc.
La millor versió del brasiler
Més enllà del que va passar durant la celebració, el brasiler sembla haver-se reactivat amb l’arribada d’Arbeloa. Els dos gols a la Reial Societat, forçant els dos penals, i aquest gol a Lisboa tornen al Madrid la millor versió de Vinícius. El carioca ha tornat a somriure i ha recuperat el frenesí que semblava haver perdut després de la seva insolència a Xabi Alonso, amb el qual mai va sintonitzar. S’engrandia Tchouaméni al migcamp amb el pas dels minuts i acumulaven els d’Arbeloa mèrits. Mourinho va mirar de rescatar els seus introduint Sudakov i Ríos. Però Vinícius, el millor del Madrid, continuava fent treballar Trubin, el millor del Benfica.
L’enfrontament es va acabar amb una bronca monumental de l’estadi Da Luz i un escàndol que portarà cua després del presumpte insult racista que Prestianni va dirigir a Vinícius. El Madrid va aconseguir un bon resultat i va deixar la imatge d’un equip més quallat. Arbeloa va aprovar la revàlida i Vinícius va robar el focus a Mbappé. Un Vinícius que va ser heroi i víctima.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Una esquerda de 17 metres a Castellfollit de la Roca torna a posar el focus en els despreniments: 'Cal estar vigilants
- Cau a la Selva la fàbrica de perfum falsificat de luxe més gran d’Europa amb 1,2 milions de productes intervinguts
- Els cinc joves de Manlleu van morir per la crema d’un objecte que va causar molt fum i els va asfixiar
- Els agents dels Mossos cobraran 4.000 euros més anuals i tindran més vacances
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada