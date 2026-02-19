Banyoles vibra amb l'or olímpic d'Oriol Cardona
Una cinquantena d’espectadors segueixen la final del banyolí als Jocs d’hivern, que opta a una medalla històrica
Jornada històrica per a Oriol Cardona i Banyoles. L’esquiador banyolí, de 31 anys, s'ha penjat la medalla d'or a la final, després de superar les semifinals en la segona posició i un temps de 2:36.10 per darrere del suís Jon Kistler (a +1.17). Ha millorat en el triomf a la final amb una gran carrera en solitari, que l'ha dut a ser primer amb un temps de 2:34.03. Una cinquantena d’espectadors s’han congregat a les instal·lacions del CN Banyoles, entre ells, l’atleta banyolina Esther Guerrero i nombrosos familiars i amics de Cardona, per seguir les evolucions d’uns Jocs Olímpics d’hivern històrics per a les comarques gironines. Aquesta és la 14ena medalla en uns Jocs per a un esportista gironí.
A Banyoles, han vibrat amb el debut d'Oriol Cardona en uns Jocs i li han donat suport des de la distància. Cada vegada que el banyolí sortia per la pantalla de la televisió, la gent que s'ha reunit al CN Banyoles per seguir la final en directe embogia, s'aixecava de la cadira, xiulava, l'animava i cridava el seu nom per donar-li força. Hi ha hagut un molt bon ambient, que ha anat a més a mesura que s'apropava la final. L'or encara se celebra, i s'espera poder celebrar-ne una altra més. Hi ha cava per tothom.
La primera medalla en la final d'esquí de muntanya -i també per a Espanya en aquests Jocs- l'ha aconseguit poc abans Ana Alonso, la parella de Cardona en relleus mixtos que es disputaran aquest dissabte. S'ha penjat el bronze amb un temps de 3:10.22. També s'ha endut els aplaudiments de tots els assistents al CN Banyoles.
Tot seguit ha estat el torn de Cardona, la gran esperança d'aquests Jocs. El banyolí ha aconseguit la medalla d'or amb un temps de 2:34.03.
Banyoles ha viscut una diada inoblidable al mapa de l’esport olímpic.
