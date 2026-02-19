Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Oriol CardonaAndreu d'Anglaterraviolador Barcelonahipoteques Gironapàrquings GironaGerard Piquétherians Girona
instagramlinkedin

El Bàsquet Girona prepara la Copa Campeones

El projecte reforça el compromís social del club i valora el treball inclusiu que es fa a les comarques gironines

Una imatge de la plantilla de la Fundació Bàsquet Girona

Una imatge de la plantilla de la Fundació Bàsquet Girona / Bàsquet Girona

Marc Brugués

Marc Brugués

Girona

La Fundació Bàsquet Girona participarà a la Copa Campeones amb un equip format per jugadors i jugadores procedents de diferents fundacions i equips de les comarques gironines. El projecte reforça el compromís social del club i posa en valor el treball inclusiu que es desenvolupa arreu del territori. La idea és que el Bàsquet Girona pugui participar-hi en alguna de les pròximes edicions d'un projecte que s'estrena enguany.

Ahir es va dur a terme el primer entrenament al Pavelló Municipal Girona-Fontajau, una sessió inicial que va servir per començar a preparar la competició i consolidar el grup. L’equip està integrat per Joan Bayod i Kevin Gallegos (CB Banyoles); Cristian, Carloas Bello i Víctor Gala (Fundació Ramon Noguera); Abel Mimoun (CA Garrotxa); Celia Bonet i Oriol Pla (CB Salt); Andreu Grau, Joan Figueras i Claudia Gordo (CB Farners); Joan Salvador (CE Palamós); Quim Alvarez i Mar Avilés (Fundació Els Joncs); i Judith Villatoro i Julia Ganyil (ADEPAF Figueres).

Notícies relacionades

Mentrestant, el cos tècnic està format per Gerard Mendoza i Pep Mendoza (CB Banyoles), Neus Bonell (CB Farners), Cari Nicolas (CE Palamós), Júlia Juvanteny (Fundació Els Joncs) i Pau Robert (Bàsquet Girona).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents