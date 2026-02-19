El Bàsquet Girona prepara la Copa Campeones
El projecte reforça el compromís social del club i valora el treball inclusiu que es fa a les comarques gironines
La Fundació Bàsquet Girona participarà a la Copa Campeones amb un equip format per jugadors i jugadores procedents de diferents fundacions i equips de les comarques gironines. El projecte reforça el compromís social del club i posa en valor el treball inclusiu que es desenvolupa arreu del territori. La idea és que el Bàsquet Girona pugui participar-hi en alguna de les pròximes edicions d'un projecte que s'estrena enguany.
Ahir es va dur a terme el primer entrenament al Pavelló Municipal Girona-Fontajau, una sessió inicial que va servir per començar a preparar la competició i consolidar el grup. L’equip està integrat per Joan Bayod i Kevin Gallegos (CB Banyoles); Cristian, Carloas Bello i Víctor Gala (Fundació Ramon Noguera); Abel Mimoun (CA Garrotxa); Celia Bonet i Oriol Pla (CB Salt); Andreu Grau, Joan Figueras i Claudia Gordo (CB Farners); Joan Salvador (CE Palamós); Quim Alvarez i Mar Avilés (Fundació Els Joncs); i Judith Villatoro i Julia Ganyil (ADEPAF Figueres).
Mentrestant, el cos tècnic està format per Gerard Mendoza i Pep Mendoza (CB Banyoles), Neus Bonell (CB Farners), Cari Nicolas (CE Palamós), Júlia Juvanteny (Fundació Els Joncs) i Pau Robert (Bàsquet Girona).
