Oriol Cardona passa a les semifinals d'esprint als Jocs
L'esquiador banyolí competirà per un bitllet per a la final a la 1 del migdia
El banyolí Oriol Cardona s'ha classificat per a les semifinals de la prova d'esprint d'esquí de muntanya dels Jocs Olímpics d'hivern que es disputen a Itàlia. Amb un temps de 2:37.9 ha liderat de principi a fi la seva sèrie i ha guanyat per davant d'un altre català, Ot Ferrer, que també passa a semifinals.
La següent ronda està programada a les 13h. Aquesta sèrie inicial s'ha disputat sota una bona nevada i a un grau sota zero de temperatura a Cortina d'Ampezzo.
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya