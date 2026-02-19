Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pàrquings GironaBenet Salellasramadàestafes ajuntamentsOriol CardonaJoan Laportatherians Girona
instagramlinkedin

Oriol Cardona passa a les semifinals d'esprint als Jocs

L'esquiador banyolí competirà per un bitllet per a la final a la 1 del migdia

Oriol Cardona Coll en acció durant els quarts de final de l'esprint d'esquí de muntanya als jocs de Cortina d'Ampezzo

Oriol Cardona Coll en acció durant els quarts de final de l'esprint d'esquí de muntanya als jocs de Cortina d'Ampezzo / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

Jordi Roura

Jordi Roura

El banyolí Oriol Cardona s'ha classificat per a les semifinals de la prova d'esprint d'esquí de muntanya dels Jocs Olímpics d'hivern que es disputen a Itàlia. Amb un temps de 2:37.9 ha liderat de principi a fi la seva sèrie i ha guanyat per davant d'un altre català, Ot Ferrer, que també passa a semifinals.

La següent ronda està programada a les 13h. Aquesta sèrie inicial s'ha disputat sota una bona nevada i a un grau sota zero de temperatura a Cortina d'Ampezzo.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
  2. Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
  3. Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
  4. Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
  5. Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
  6. Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
  7. Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
  8. La carretera més perillosa d'Espanya es troba a Catalunya

Oriol Cardona passa a les semifinals d'esprint als Jocs

Oriol Cardona passa a les semifinals d'esprint als Jocs

Un jutjat obliga Verges a col·locar la bandera espanyola a l'exterior de l'Ajuntament i fa retirar estelades de fanals

Un jutjat obliga Verges a col·locar la bandera espanyola a l'exterior de l'Ajuntament i fa retirar estelades de fanals

Girona concentra quatre dels deu trams més perillosos de carreteres estatals a Catalunya

Girona concentra quatre dels deu trams més perillosos de carreteres estatals a Catalunya

Un informe de l'ACA impedeix aixecar la futura llar d'infants de Tossa de Mar on estava previst i s'haurà de reubicar

Un informe de l'ACA impedeix aixecar la futura llar d'infants de Tossa de Mar on estava previst i s'haurà de reubicar

Adeu a tocar el radiador o a moure el termòstat: un estudi apunta la millor temperatura del dormitori per a majors de 65 anys

Adeu a tocar el radiador o a moure el termòstat: un estudi apunta la millor temperatura del dormitori per a majors de 65 anys

«La llengua i la cuina catalanes van pel mateix camí del desastre»

«La llengua i la cuina catalanes van pel mateix camí del desastre»

Comprar un pàrquing a Girona: aquests són els municipis on és més car

Comprar un pàrquing a Girona: aquests són els municipis on és més car

Això és el que passa si deixes de beure cervesa

Això és el que passa si deixes de beure cervesa
Tracking Pixel Contents