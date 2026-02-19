La Pujada als Àngels es farà el 15 de març
La prova competitiva, popular i inclusiva celebrarà la 62ena edició com la degana de les curses de muntanya a l’estat
La Pujada a Peu als Àngels arriba enguany a la 62ena edició i ho farà el proper diumenge 15 de març. La prova competitiva, popular i inclusiva, que des del 1964 uneix la ciutat de Girona amb el Santuari dels Àngels en un recorregut de 9,1 quilòmetres i 425 metres de desnivell positiu, s’ha consolidat com una de les primeres curses de muntanya de Catalunya i de l’estat espanyol que encara estan actives.
La sortida tindrà lloc a la pujada de Santa Llúcia, prop del monestir de Sant Pere de Galligants, mentre que l’arribada s’ubicarà al primer graó del Santuari, al cim dle Puig Alt, al massís de les Gavarres.
El traçat transcorrerà majoritàriament per corriols dins del bosc i, com sempre, combinarà bellesa paisatgística i exigència física. Durant l’ascens, els participants passaran per espais emblemàtics com la font del Bisbe, l’Olivet d’en Saureda o la casa de les Figues, abans d’afrontar el tram final, la coneguda pujada del Matahomes. Des del cim, es podrà gaudir d’una panoràmica privilegiada del pla de Girona, el Baix Empordà, les Illes Medes, el Pirineu, el Montseny i les Guilleries.
Més enllà del seu fort component històric, la Pujada als Àngels manté un marcat caràcter competitiu, amb participació d’atletes que busquen rendiment i classificació, però alhora conserva l’essència popular que l’ha definit al llarg de les dècades i l’han convertit en degana.
