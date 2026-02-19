La reacció d'Oriol Cardona en penjar-se l'or als Jocs: "He fet història; quina sensació arribar a la meta"
El banyolí s'emociona recordant el seu avi després de guanyar la final d'esquí de muntanya
Oriol Cardona no pot ser més feliç ara mateix. El banyolí, de 31 anys, ha parlat amb Teledeporte immediatament després de penjar-se la medalla d'or d'esquí de muntanya als Jocs Olímpics d'Hivern de Milà-Cortina 2026. "Estic aclaparat, això és increïble. Hi ha molta feina al darrere i tenia moltes ganes de treure-m'ho de sobre. Ha sortit perfectíssim, molt bé. Quina sensació arribar a la meta... Estic sense paraules", ha assegurat.
Cardona ha arribat a la cita amb la pressió de ser un dels principals favorits i no ha fallat. "He fet història. L'Anita (Ana Alonso, la seva parella en relleus mixtos) ha fet un tercer lloc i jo el primer. Ens emportem dues medalles cap a casa i a veure què passa dissabte, serà un altre or", ha comentat quan encara no s'havia ni fet l'entrega de medalles amb ganes de més. Per al banyolí, "córrer aquí és dur per la pressió i els nervis, però en pitjors places hem torejat. Així és més èpic. Moltes gràcies a tots, de veritat. M'han arribat els ànims de la gent que m'ha seguit des de casa". Sobretot, a Banyoles han vibrat avui amb el seu or.
L'esquiador s'ha emocionat quan la periodista li ha preguntat a qui li dedicava aquesta medalla. "Li dedico al meu avi, que va morir fa anys. Penso molt en ell i també en tothom que m'ha acompanyat durant el camí. No soc res sense ells. Els estic molt agraït". En aquest sentit, també ha tingut paraules per Kilian Jornet, que l'ha ajudat en la preparació d'aquests Jocs: "Moltes gràcies per ser-hi i per acompanyar-se. Hi ha moltíssima gent al darrere".
Espanya ha aconseguit una medalla d'or als Jocs d'Hivern 54 anys després de l'últim cop, quan la va aconseguir Paquito Fernández: "Ja era hora".
