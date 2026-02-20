El Bàsquet Girona també arriba a les famílies vulnerables
El club gironí i bonÀrea col·laboren amb la Fundació Girona Est a través del programa «Bàsquet per a tothom», que pretén apropar l’equip de Moncho Fernández a famílies i infants en situació de vulnerabilitat.
«Bàsquet per a tothom», però, per desgràcia, no totes les persones gaudeixen de les mateixes oportunitats per accedir-hi. Des d’aquesta temporada, el bàsquet professional que es juga a Fontajau també arriba a les famílies vulnerables gràcies a la iniciativa que han tingut la Fundació Bàsquet Girona i bonÀrea en un acord de caire social en col·laboració amb la Fundació Girona Est -entitat que ofereix activitats educatives, culturals i esportives fora d’horari lectiu per a infants i joves de Mas Ramada, Vila-roja, Font de la Pólvora, la Creueta i Sant Daniel-.
En cada partit que disputa l’equip de Moncho Fernández com a local, a la grada de Fontajau és convidada una família usuària de la Fundació Girona Est per a què pugui viure de prop el show dels gironins al pavelló. L’experiència és completa: seguir el partit en directe, conèixer els jugadors i tenir l’oportunitat de fer-se una foto amb ells o demanar-los un autògraf i, a més a més, rebre un obsequi amb un lot de productes bonÀrea.
D’aquesta manera, es busca trencar barreres, oferir oportunitats i contribuir a la cohesió social a través de l’esport. «Bàsquet per a tothom» pretén ser molt més que una experiència puntual: vol sembrar il·lusió i crear vincles entre el club, la ciutat i les persones que més ho necessiten.
Segons Daniel Marsol, director de Comunicació, Màrqueting, Relacions Corporatives i RSC de bonÀrea, el programa «és una manera d’apropar-nos a la comunitat i fer que l’esport arribi als infants que viuen situacions vulnerables. Creiem que l’esport no només transmet valors com l’esforç, el respecte i el treball en equip, sinó que també pot despertar il·lusió i fomentar la inclusió. Amb iniciatives com aquesta, reforcem el nostre compromís amb les persones i el territori».
Mentre que, per la seva banda, Stefi Batlle, CEO del Bàsquet Girona, destaca que «des del club tenim com a màxima impulsar, a través de la Fundació, projectes que siguin una veritable eina de transformació i cohesió social. Creiem fermament en el poder de l’esport per generar oportunitats i construir una comunitat més unida. El bàsquet és molt més que un esport; és una manera de fer comunitat. Per això, any rere any treballem per activar nous programes com ‘Bàsquet per a tothom’, amb l’objectiu de continuar acostant el nostre projecte a la societat gironina, compartint els valors del bàsquet i fent que Fontajau sigui un espai obert i inclusiu per a tothom».
Tal com explica Sergi Garcia, coordinador del programa Esport a l’Est de la Fundació Girona Est, aquesta iniciativa «és molt més que un premi; és una oportunitat per nosaltres. Aquesta col·laboració permet a les famílies no només gaudir de temps i experiències compartides en un ambient festiu, sinó també conèixer de prop l’esport d’elit gironí, animar, sentir-se i ser un aficionat més del Bàsquet Girona».
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»