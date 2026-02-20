La idea fixa de Needham: «Vull jugar el play-off»
El base del Bàsquet Girona explica en la visita a l’escola Bell-lloc que «l’aturada no ha arribat en un bon moment perquè estàvem molt bé»
Derek Needham és d’idees fixes. El base nord-americà, de 35 anys, va marcar-se un objectiu molt clar quan va fitxar pel Bàsquet Girona i el manté set mesos després. «Vull jugar el play-off. Va ser l’objectiu que em vaig marcar i tots estem en la mateixa sintonia», va assegurar en la visita que va fer amb Pep Busquets a l’escola Bell-lloc.
El jugador va aprofitar per repassar el moment de l’equip de Moncho Fernández, després de l’última victòria en el derbi català al Barris Nord (81-93). «A Lleida va ser una gran victòria d’equip. Va ser un partit d’un nivell molt alt en un ambient increïble. Hi havia molta fressa al pavelló, que estava ple. Crec que estar units i treballar va donar més valor a l’equip. Vam estar molt bé en les passades i també en els tirs, sobretot en la part ofensiva. En defensa també vam fer un joc molt físic. Va ser, probablement, una de les nostres millors victòries», va comentar.
Aquest cap de setmana no hi haurà jornada a l’ACB perquè s’està disputant la Copa del Rei, cosa que no li ha semblat gairebé a Needham. «L’aturada no ha arribat en un bon moment perquè estàvem molt bé ara mateix. Li havíem trobat el ritme a la competició, tothom havia entès el seu rol i se sentia còmode. M’agradaria molt que ho mantinguem. L’aturada ens va bé per descansar, però per la nostra química i mentalitat no ens hauria anat malament continuar lluitant», va apuntar. Alhora, va afegir que «la lliga és dura. Cada partit es decideix de manera ajustada i pots pujar o baixar una o dues posicions. Hi ha molt talent».
El nivell d’anglès del Bell-lloc
El Bàsquet Girona va protagonitzar una jornada formativa al Bell-lloc en el marc del ‘Mindset Program’, iniciativa que compta amb el suport de CaixaBank. «La visita als estudiants ha anat molt bé. M’ha sorprès molt agradablement l’escola, m’ha agradat molt l’espai per a la mainada i el que més m’ha cridat l’atenció és com hi treballen. L’anglès dels nens és molt bo, el parlen molt bé i sembla gairebé la seva segona llengua», va dir Needham. Al nord-americà, el «fa molt feliç que s’interessin tan per l’anglès perquè saber-lo els ajudarà molt en el futur. Quan siguin grans se n’adonaran. Tant de bo jo hagués après més idiomes de petit. Són molt afortunats d’aprendre i també vull reconèixer la feina dels mestres».
- ERC i la CUP donen suport a limitar a 12 metres la mida dels tràilers que circulen per la Gi-531 a la Vall del Llémena
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»
- Arrenca a Girona l’estudi de salut “més ambiciós”: seguirà 4.000 persones en deu anys
- «L’arribada d’immigració s’ha provocat per enfonsar els salaris»
- L’exalcalde de Lloret Jaume Dulsat es converteix en el màxim responsable d’Eurofirms a Espanya
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Molts gironins ho fan sense saber que Hisenda pot multar-los per compartir compte amb els seus fills