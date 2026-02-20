Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sorteig d'entrades pel partit de l'Spar Girona

Subscriptor gaudeix de la teva entrada per veure l'Spar Girona.

El Club del Subscriptor sorteja entrades (1 per subscriptor) per veure el partit de la Lliga Femenina Endesa, Spar Girona - Lointek Gernika Bizkaia, del dissabte 28 de febrer a les 18:10h, al Pavelló de Fontajau.

Per a participar-hi envia'ns un correu a subscripcions@ddg.cat (fins dimecres 25 de febrer abans de les 12 hores), els guanyadors rebran l'entrada per correu electrònic.

