Banyoles vibra de nou amb la segona medalla olímpica d’Oriol Cardona
Desenes d’espectadors han seguit des del Club Natació Banyoles la final de relleus mixtos d’esquí de muntanya que ha acabat amb el bronze per al banyolí
Oriol Cardona aconsegueix la segona medalla als Jocs: "He acabat que no podia més, tenia mal de cap"
Banyoles ha tornat a respondre i, de la mateixa manera que es va viure el passat dijous, el Club Natació Banyoles ha fet un ple de gom a gom per seguir, aquest cop, Oriol Cardona competint en els relleus mixtos. Des de força estona abans de l’inici, una gran quantitat de gent s’ha anat reunint i, en qüestió de minuts, el bar ha quedat petit: totes les cadires ocupades, gent dreta al fons i arrambada a les parets, i un ambient que ja feia preveure que es viuria un altre migdia molt intens animant l’esportista des de casa seva.
A mesura que avançaven els minuts previs, l’expectació ha anat creixent. No hi cabia ningú més i molts han hagut de seguir la cursa dempeus, però ningú s’ha mogut del seu lloc ni s’ha volgut perdre res del que passava. Cada mirada estava clavada a la pantalla, amb molts nervis continguts i crits constants d’“Oriol, Oriol”. De fet, s’ha tornat a repetir aquella comunió entre amics, companys i familiars presents que ja es va veure dijous, amb tothom animant sense parar des de la distància com si poguessin fer arribar la seva veu fins a Milà.
La competició, d’uns trenta minuts llargs, s’ha viscut amb el cor encongit. Hi ha hagut un instant de silenci absolut arran de la penalització final, un d’aquells segons que semblen eterns i que han glaçat l’ambient. Però només ha estat això, un instant. La resta del temps, tothom s’hi ha deixat la veu.
Ara bé, tot i els nervis i l’angoixa, de nou l’alegria s’ha imposat i, quan l’Oriol ha creuat la meta, les abraçades, els crits i les celebracions han tornat per celebrar el bronze del banyolí que, juntament amb l’or en la prova individual, fa que Cardona tanqui la seva participació als Jocs Olímpics d’Hivern amb dues meritories medalles que ja formen part de la història.
