El Bisbal Bàsquet li té la mida presa al Getafe (65-75)
Els d’Èric Surís tornen a guanyar dels madrilenys en un partit en el qual Bernat Álvarez, Mikhailov i Adebayo han estat les figures
Gerard Ullastre
El trident conformat per Bernat Álvarez (4/5 en triples), Mikhailov (20 punts) i Adebayo (20 punts) ha atropellat al Getafe a domicili, equip el qual els empordanesos ja van guanyar a la primera volta al Pavelló Vell. El nou fitxatge del Bisbal, Adrià Domínguez, s’ha mimetitzat en el joc ofensiu de l’equip i ha aportat 9 punts sortint des de la banqueta.
El primer quart ha estat igualadíssim. Dos equips ambiciosos han entrat a la pista de manera cautelosa, amb una cinta mètrica per mesurar-se amb el rival i assumir els mínims riscs possibles amb l'intenció que el partit no es trenqués des de l’inici. Fet que el Getafe no ha pogut sostenir al segon parcial. Una allau ofensiva dels empordanesos ha desdibuixat els esquemes dels locals, que han marxat cap als vestuaris escaldats després d’entomar un parcial de 9-24. La nova adquisició del Bisbal de només 19 anys, ha encaixat com un guant al guió que Èric Surís havia plantejat. Aportant tir exterior a l’equip - 2/2 la primera meitat -, els visitants han pogut obrir la pista i jugar amb més amplitud i fluïdesa. Domínguez s’ha convertit en la peça que Èric Surís necessitava per completar el puzle de l’atac.
Tornant del descans, un gran Álvarez sostindria l’equip la primera meitat de la represa, responent a les escomeses dels madrilenys amb un 3+1 apoteòsic. Tanmateix, els empordanesos s’han desinflat tot seguit, encaixant un parcial de 15-2 que ha permès al Getafe començar el darrer quart amb esperança (49-58). Malgrat haver donat aire a un conjunt visitant que ja estava pràcticament mort, un Mikhailov en la seva línia, i un Adebayo immens, han aparegut per sentenciar el partit i tornar a enterrar un Getafe que semblava que es negava a abaixar el cap. Les dues torres del Baix Empordà han intimidat la presumpta voluntat dels locals de capgirar un encontre de clar color visitant.
