Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge GironaRodaliesagenda GironaOriol CardonaAranzels TrumpSagrada Famíliatherians
instagramlinkedin

Un clàssic desigual que pot ser perillós per a l’Spar Girona

Roberto Íñiguez recalca la dificultat del partit malgrat el clar favoritisme existent respecte al Perfumerías Avenida, immers en una crisi inaudita

Klara Holm, entre dues jugadores de Perfumerías Avenida en el clàssic de Fontajau del mes de gener.

Klara Holm, entre dues jugadores de Perfumerías Avenida en el clàssic de Fontajau del mes de gener. / David Aparicio

Jordi Bofill

Jordi Bofill

Girona

L’Spar Girona visita Salamanca per encendre la flama dels clàssics contra Perfumerías Avenida (18 hores), que viu el moment més complicat dels darrers anys. Si l’equip de Roberto Íñiguez és líder de la Lliga, el conjunt d’Anna Montañana és cinquè, a set victòries de les gironines. En la primera volta, a Fontajau, la pallissa ja va ser important (77-60).

El tècnic vitorià, esclar, vol evitar qualsevol distracció que faci perillar la concentració d’un equip que no ha passat per Girona després de jugar a Istanbul a mitjan setmana i que mantindrà la baixa de Marta Canella. «Esperem un partit molt dur, contra un equip ferit i que sempre té orgull pel nom que porta a la seva samarreta. Avenida és molt millor equip del que indica la seva classificació», adverteix Íñiguez, que analitzava de la següent manera l’estat del seu rival: «Amb l’arribada de Virag Kiss i la recuperació de Magarity són un equip llarg i amb diferents opcions en el seu joc».

Malgrat que ningú no discuteix el talent de l’equip castellà, la veritat és que pateix una crisi inaudita que fins i tot l’ha deixat fora de l’Eurocup, a mans de l’Athinaikos grec. L’entrenadora valenciana ha disposat d’uns dies nets per intentar reconstruir a un equip condicionat per un curs estrany.

Notícies relacionades

L’Spar Girona, a la seva, no vol deixar escapar la primera posició en un clàssic que l’enganxa enmig de la sèrie contra el Fenerbahçe, possiblement el millor equip d’Europa. L’exigència no s’atura.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents