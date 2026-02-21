Dos derbis gironins en quatre hores de diferència
La jornada de demà es presenta intensa a la demarcació, amb un Girona B-Olot de Segona RFEF i un Peralada-L’Escala de Tercera RFEF
La demarcació de Girona viurà demà dos derbis en tan sols quatre hores de diferència: al migdia, el Girona B i l’Olot s’enfrontaran a Vidreres en duel corresponent a la Segona RFEF (12.30 hores) i, amb el dinar encara per pair, el Peralada i l’Escala mesuraran les seves forces a la Tercera RFEF (16.30 hores). Cap dels dos partits té definit un favorit clar, amb la qual cosa l’expectació encara és més elevada perquè pot passar de tot.
El filial blanc-i-vermell i el conjunt volcànic tenen els mateixos punts a la taula, on es mouen en l’onzè i el novè lloc, respectivament. «La victòria del cap de setmana ens pot donar la vida, perquè ens permet sortir dels llocs perillosos i estar un pèl més tranquils», explica Pol Trigueros, jugador del Girona B. «Com tots els que juguem a la Lliga, el de l’Olot serà un duel difícil. Nosaltres sortirem a endur-nos el triomf i, el fet que sigui un derbi, el converteix en un partit encara més important».
Per la seva banda, l’entrenador de l’Olot, Roger Vidal, diu que «el repte de continuar guanyant a fora és molt gran i ens donaria molta tranquil·litat. Al davant tenim un rival que està a un molt bon nivell i s’ha fet molt fort a casa seva». A més, creu que «les característiques del camp ens poden condicionar en algun aspecte, però nosaltres hem de mantenir el nostre model de joc, voler la pilota i defensivament mantenir la solidesa que ens està portant a tenir èxit».
Direcció a l’Alt Empordà, al Peralada i l’Escala els separen només tres punts de distància, a favor dels escalencs, que estan en zona de play-off d’ascens. La igualtat també serà màxima entre els homes d’Àlex Marsal i David Gurillo, que estan fent una feina espectacular al capdavant de dos dels millors projectes del futbol gironí.
A l’anada, l’Olot va guanyar el Girona B per 2-1, mentre que l’Escala va escombrar el Peralada per 3-0. Ja van ser dos grans partits que, afortunadament, es repetiran durant la diada de demà.
