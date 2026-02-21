L'Spar Girona acusa el desgast físic i veu com l'Avenida l'acaba remuntant (83-79)
Malgrat un avantatge de 12 punts (49-61), l'equip gironí no pot mantenir el ritme davant l'equip de Salamanca, que acaba forçant la pròrroga i sumant la victòria
L’Spar Girona continua mostrant un alt nivell en totes les competicions, però avui ha vist trencada la seva ratxa de 6 victòries a la lliga davant el Perfumeria Avenida. A quinze minuts pel final, l’equip gironí dominava amb 12 punts d’avantatge (49-61), però un parcial de 17-8 de les locals ha capgirat el marcador, portant el partit a la pròrroga i, finalment, enduent-se el triomf en el temps extra. Amb aquesta ensopegada i la victòria del Casademont Saragossa davant el Joventut (94-67), les gironines mantenen el lideratge, però tornen a estar empatades amb les aragoneses al capdavant de la classificació.
Més enllà del resultat, el duel no deixava de ser de màxima exigència. De fet, era un dels desplaçaments més complicats que els quedaven a l’Spar Girona, juntament amb el que hauran d’afrontar a València. A més, aquesta derrota pot actuar com un cop de realitat, ja que d’aquí a un mes les gironines tornaran a enfrontar-se a les salamanquines en la primera ronda de la Copa de la Reina, i el partit d’avui pot acabar servint perquè no se’ls repeteixi la mateixa situació. Malgrat tot, el clàssic entre Avenida i Girona no ha defraudat i ha mostrat, un cop més, la rivalitat intensa entre ambdós conjunts que en aquesta ocasió la cara bona de la moneda s'ha acabat quedant a Salamanca.
Com era d’esperar, l’exigència ha estat màxima des del salt inicial. Les gironines s’han avançat amb un triple de Bibby, però un parcial de 6-0 de les locals ha igualat el marcador (13-13). L’Avenida ha tancat bé la pintura, limitant les opcions de Coulibaly i Pendande, però l’Spar ha respost amb dos triples seguits de Guerrero i Carter, tancant el primer període amb avantatge (15-20).
El frec a frec ha estat constant: quan l’Spar obria escletxa (5-7 punts), les salamanquines reaccionaven ràpidament. Un triple d'Spreafico ha ajustat el marcador, i cada intent de trencar el partit ha trobat rèplica immediata. Tot i això, les gironines han arribat a un +8 (29-37) a dos minuts del descans. Quan semblava que marxarien als vestidors amb el màxim avantatge, el canvi defensiu de l’Avenida, més agressiu i efectiu, i l’encert exterior final ha capgirat la situació, marxant els equips als vestidors amb un punt d’avantatge local.
A la represa, per primera vegada per darrere al marcador, les gironines han sortit decidides a canviar el rumb del partit. Han trobat espais en la defensa rival i amb un triple de Coulibaly, l’equip ha aconseguit un parcial de 2-7 que les ha tornat a posar per davant. Des d’aleshores, l’Spar ha dominat, superant per primer cop la barrera dels 10 punts gràcies al triple de Quevedo (49-61), mentre que l’Avenida, tot i haver anotat 30 punts en el segon quart, només ha sumat 10 en el tercer.
En els darrers instants del quart definitiu, l’equip gironí ha hagut de mantenir l’avantatge obtingut, però les locals, conscients que necessitaven remuntar, han pressionat amb intensitat. Un parcial de 9-3 ha retallat la diferència fins a només tres punts (64-67) a falta de 3:40 per al final. L’estocada definitiva ha arribat quan, a 11 segons pel final, l’Avenida ha empatat el partit (72-72), obligant a la pròrroga després que Coulibaly hagués fallat els dos tirs lliures que podrien haver segellat la victòria.
En el temps extra, les locals han continuat dominant, mostrant superioritat tant en defensa com en atac. Tot i que Jocyte ha aconseguit posar momentàniament l’Spar per davant (75-76) a falta de dos minuts, l’Avenida s’ha imposat en els instants finals. Les gironines, ja afectades pel desgast físic, no han pogut resistir l’ofensiva final de les salamanquines, encaixant la tercera derrota de la temporada i cedint un triomf que ha deixat la Lliga més ajustada que mai.
