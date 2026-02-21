Oriol Cardona aconsegueix la segona medalla als Jocs: "He acabat que no podia més, tenia mal de cap"
L'esquiador banyolí ha demostrat tenir una força brutal per remuntar i penjar-se el bronze amb Ana Alonso en els relleus mixtos
Banyoles vibra de nou amb la segona medalla olímpica d’Oriol Cardona
Oriol Cardona ha fet història en aquests Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina 2026. L'esquiador banyolí, de 31 anys, s'ha penjat una altra medalla després de l'or aconseguit dijous passat en la final d'esprint i ha aconseguit el bronze amb Ana Alonso en els relleus mixtos. "Estic aclaparat. Una mica fumut, però hem lluitat molt. He acabat que no podia més, tenia mal de cap", ha reconegut just abans de pujar al podi per segona vegada en dos dies.
En aquest sentit, ha explicat que "l'altre dia ja vam córrer, però no deixa de ser emocionant. Estic molt bé i molt emocionat. He viscut moltes emocions i m'he espremut al màxim que és el que ens agrada". Cardona ha demostrat tenir una força brutal per remuntar i no haver de pagar la petita penalització de tres segons d'Ana Alonso mentre es posava les pells als esquís: "He vist que feia el canvi fora de la zona i he sortit a intentar donar-ho tot pel que pogués ser la penalització, i així pujar al podi. Hem aconseguit el tercer lloc i els suïssos no ens han quedat gaire lluny, això és bo".
Cardona, que ha reconegut que "ha sigut una cursa molt lluitada fins al final", s'ha quedat amb l'espineta d'obtenir també l'or en els relleus mixtos. "Ens queda l'or en els relleus. Espero que d'aquí a quatre anys tornem a ser aquí per buscar-la", ha advertit.
Com no podia ser d'una altra manera, el de Banyoles ha recordat que "hi ha una pila de gent al darrere de tot això. Gent que és a les nostres vides i gent que ha deixat de ser-hi, és gràcies a tots ells". I també s'ha quedat amb "tota la gent que s'ha reunit per veure'ns. Sigui des d'on sigui, s'han reunit per veure'ns i això per mi és el més bonic de tot. És indescriptible. Ens omple d'energia tenir tanta gent amb nosaltres". Des de les instal·lacions del CN Banyoles segur que familiars, amics i coneguts s'han donat per al·ludits mentre tornaven a obrir el cava per celebrar la nova medalla de Cardona.
