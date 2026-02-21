Oriol Cardona i Ana Alonso, bronze en la final de relleus mixtos d'skimo
El banyolí es penja la segona medalla en dos dies després de l'or en la individual
Europa Press
El banyolí Oriol Cardona, campió olímpic d'esprint en esquí de muntanya, i l'andalusa Ana Alonso, que va aconseguir el bronze en la mateixa especialitat, han aconseguit una nova medalla històrica aquest migdia per a l'equip espanyol en la prova de relleus mixtos d'esquí de muntanya dels Jocs Olímpics d'hivern de Milà-Cortina 2026. La parella, que ha hagut d'esperar a cantar victòria per una penalització de tres segons a Alonso, s'ho ha deixat tot i s'ha penjat el bronze amb un temps de 27:23.94 per darrere dels francesos (26:57.44), grans favorits, i els suïssos (27:09.30).
L'esquí de muntanya s'ha convertit gràcies a Cardona i Alonso en l'esport amb més medalles olímpiques en un Jocs d'hivern per a Espanya. És la segona als dos i la tercera per a la delegació espanyola en 48 hores.
En l'última prova amb representació espanyola en aquests Jocs, Alonso, bronze en la prova esprint, ha arribat setena a la primera transició però ha aconseguit remuntar fins a posar-se segona, amb la francesa Emily Harrop liderant amb deu segons d'avantatge. En l'ascens, amb la gala destacada, Espanya i Suïssa han marcat distàncies i s'han allunyat d'Itàlia i la resta de competidores.
En el canvi de relleu, l'andalusa ha entregat en quarta posició el testimoni del campió olímpic Cardona, obligat a avançar posicions. El francès Thibault Anselmet ha mantingut a França al capdavant, i en el primer ascens el de Banyoles ha pujat fins a la tercera plaça, en la que posteriorment, després del descens, ha passat el relleu a Alonso.
La de Granada ha aconseguit situar-se segona per davant de la suïssa en la primera pujada, tot i que ha caludicat en la transició per baixar a l'última de les posicions del podi, amb Itàlia i Estats Units amenaçant. Un problema a l'hora de posar-se les pells als esquís ha fet baixar Espanya fins al cinquè lloc abans del relleu final.
Amb tot, Cardona ha sortit disposat a remuntar, i amb només uns metres ha pogut situar-se tercer, amb moltíssima força, amb Anselmet i el suís Jon Kistler cada vegada més a prop. Finalment, ha garantit el bronze, malgrat una penalització final de tres segons, per darrere de França i Suïssa.
L'skimo, nou esport del programa olímpic d'hivern, s'ha erigit en el gran guardonat per a la delegació espanyola en aquesta edició dels Jocs. L'andalusa ha conquerit el bronze en la prova femenina d'esprint celebrada dijous passat, només uns minuts abans que el banyolí es pengés un històric or en la prova masculina, amb el que emulava la fita daurada de Paquito Fernández Ochoa el 1972.
