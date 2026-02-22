Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tercera RFEF

Final d'infart al derbi alt-empordanès (2-2)

Els anxovers s’havien posat per davant al 90, però els locals van empatar al darrer sospir

Sorteig de camp amb els capitants i els àrbitres al Municipal de Peralada

Jaume Massana

Peralada

Intercanvi de cops en un temps afegit esbojarrat al Municipal de Peralada. L’encontre estava vist per sentència abans d’arribar al 90 de partit, però els darrers cinc minuts s’han transformat en un matx diferent del que s’havia vist fins al moment. Primer, la diana d’Elian Guillén a l’entrada del temps afegit, que tothom hauria apostat que significava la darrera estocada, i segon, l’anotació de la igualada de Carles Gallardo. Un final digne d’un derbi alt-empordanès.

Després d’un primer quart d’hora amb poca activitat perillosa a les dues àrees, Umaru Trawally s'ha encarregat d’obrir la llauna de l’encontre i de donar l’avantatge a favor dels blaugranes. Després d’un primer temps amb domini de joc al mig camp i amb poques ocasions clares, una centrada dels xampanyers al segon pal era repenjada a l’interior de la petita on Llorenç Busquets l’empenyia per posar les taules al marcador. Els d’Àlex Marsal en tindrien una última abans del descans en una esfèrica centrada per Èric Callís que Carles Gallardo, de primeres, no la podia fer efectiva.

A la represa, amb un guió de partit similar al del primer temps, els moments d’alt voltatge s'han fet esperar fins al final del temps reglamentari, quan el defensa visitant Elian Guillén ha fet el segon pels de David Gurillo. Cinc minuts d’afegit li restaven a l’encontre perquè el Peralada busqués l’èpica per empatar, i l'ha aconseguit. Una diana de Carles Gallardo al 93 ha posat l’empat final al marcador.

Els anxovers escalen fins a la quarta posició tot i sumar un punt i els xampanyers es troben en setena plaça, a tres punts del play-off.

