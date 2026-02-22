El Girona B frustra l’Olot i fa que el derbi es quedi a casa (4-1)
El filial, tot i un penal fallat de Biel, respon al gol de Martí Soler en una segona part molt seriosa que capgira el guió
El Girona B ha decidit que el derbi gironí de Segona Federació havia de quedar-se a casa. El filial ha respost amb molt caràcter una primera part on l’Olot havia estat clarament superior posant-se per davant amb un gol de Martí Soler. Garrido, de penal, Sarasa, Mario i Gibi han firmat una remuntada d’equip que dona tranquil·litat a la taula (i a Biel, que havia fallat un penal al 45'). Tots dos conjunts arribaven al derbi amb 31 punts, 4 per sobre la promoció de descens, i en bona dinàmica, però han estat els locals qui, com va passar en l’anada, han capgirat el marcador per a endur-se la victòria.
L’Olot s’ha endut la partida en la primera meitat. Roger Vidal ha donat ordres clares i la pressió, molt ben organitzada, ha complicat les coses al Girona B, amb molts problemes per a progressar. La intensitat dels garrotxins ha forçat més d’un error en la sortida de la pilota, i una pèrdua de Ferran ha acabat amb Pol Arnau forçat a fer una falta nefasta pel filial a la cantonada de l’àrea. Pedro del Campo, que assegura qualitat, l’ha cargolat directa a la testa de Martí Soler, que, amb una rematada de llibre, ha fet picar la bola a l’interior de l’escaire i cap a dins.
Guió ideal per als visitants, que, amb baixes a les bandes, tenien un equip molt capaç d’aguantar la pilota i protegir-se. Així ho han fet fins que Quique Álvarez ha esvalotat el galliner movent peces del seu onze. Sarasa ha baixat a zona de creació i en la primera que ha tingut ja ha trobat Javi González, ara a la mitja punta, a l’espai amb perill. L’extrem ha forçat una groga a Pau López i, just després, Trigueros ha fet el mateix carregant Ayala, a qui l’àrbitre ha perdonat la segona en l’última acció del primer temps: Després que Papa s’escapolís de tres defenses i entrés a l’àrea, quan Ballesté semblava arribar al tall, Ayala ha escombrat l’extrem.
Biel Farrés ha assumit la responsabilitat, però el seu intent de picar-la ha picat al bell mig del travesser. El mateix central ha enfonsat el rebot a dins, però el gol era il·legal perquè el jugador que llança el penal no pot ser el primer a tocar de nou la pilota. En la represa, tot i que l’Olot ha sigut el primer a marcar terreny amb un xut d’Albert López que per poc Salguero desvia a dins, s’ha mantingut la mateixa inèrcia, i el filial ha aconseguit un nou penal gràcies al talent individual.
Aquesta vegada ha estat Sarasa qui ha lliscat entre Pedro i Maffeo dins l’àrea i, quan ha anat a terra, Belloso no s’ho ha pensat. Carles Garrido, llançador més habitual, ha igualat, aquest cop sí, el derbi, enganyant Ballesté amb un xut creuat. L’empat ha fet tornar el respecte inicial i ha reduït l’empenta dels locals. Tots dos equips, però, han arribat amb perill, fins que la fe de Ferran ha desequilibrat el marcador. Soler havia frenat Papa quan l’extrem entrava a l’àrea, però el lateral ha anat a terra tocant la pilota entre el golejador i Marcillo per assistir Sarasa, que no ha perdonat trobant el pal llarg.
La festa gironina s’ha convertit en festival quan, de seguida, Arango ha descarregat una pilota a la frontal perquè Mario marqués el tercer amb una diana precisa amb l’interior al pal curt. Gibi encara la faria més grossa amb un quart gol per a parlar de golejada i acabar de rematar els garrotxins, a qui el marcador, inflat els minuts finals, no fa justícia del tot. Amb els penals, és clar, la polèmica també estarà servida.
