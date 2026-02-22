El Girona té l'oportunitat d'allunyar-se del descens si guanya a l'Alabès
La derrota del Mallorca al camp del Celta manté els de Míchel amb cinc punts de marge sobre el descens, una distància que podria arribar als vuit s'enduen el triomf de Vitòria
El Girona té demà una oportunitat d’or per continuar allunyant-se dels llocs de descens de la lliga. Després del triomf de prestigi del passat dilluns a Montilivi davant el Barça, els de Míchel visiten el camp de l’Alabès amb la possibilitat d’ampliar distàncies amb la zona perillosa, ja que la derrota d’avui del Mallorca davant el Celta de Vigo (2-0) manté, passi el que passi demà, el descens a 5 punts. Ara bé, aquesta situació encara podria millorar i convertir-se en una gran notícia per a l’equip si els gironins aconsegueixen sumar els tres punts a Vitòria, fet que els donaria un marge de 8 respecte a les zones més baixes.
El triomf no només suposaria un gran coixí, sinó que també confirmaria el bon moment de l’equip, que en les darreres jornades ha fet un pas endavant tant en resultats com en joc. A més, si s’aconseguís, els gironins empatarien a 32 punts amb la Reial Societat a la zona mitjana de la taula i seria un gran respir, perquè tindrien més a prop els llocs europeus (5 punts) que no pas el descens. Malgrat tot, sense res decidit encara, el primer pas és intentar sortir del País Basc amb la victòria al sac per començar a mirar cada vegada més lluny la zona perillosa i acostar-se, més aviat que tard, a l’objectiu principal de seguir un any més a la màxima categoria del futbol estatal.
- Una veïna de la Bisbal denuncia que fa 20 anys que paga per un pis on l'Ajuntament no li permet ni viure ni reformar
- Un veí de Mont-ras alerta d’un 'amagatall' en una olivera i els Mossos hi troben cocaïna i haixix
- Carta d'un lector: 'No puc tolerar que aquest regidor de l'Ajuntament em digui literalment «m’estàs tocant els collons ja»
- La passió pel 'cheesecake' torna a portar cues al centre de Girona
- Joan Cardona: 'Vaig abraçar l'Oriol i li vaig dir 'nen, això que has fet és increïble'
- Rescaten dos menors que havien relliscat en un barranc de nit al Ripollès
- Mor per accident dins de l'hospital i troben el cos quatre dies més tard
- Rescaten un grup de caiaquistes atrapats en una cala rocosa de l'Estartit