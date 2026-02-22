El Girona recupera Ounahi per jugar a Vitòria
Míchel assegura que l’equip ha paït bé la victòria contra el Barça i que ha girat full de l’eufòri
Reconeix que és un “molt bon problema” tenir a disposició el marroquí, Lemar i Echeverri disponibles
Els aficionats del Girona han passat una setmana amb la moral pels núvols gràcies a la victòria de dilluns contra el Barça a Montilivi. També van gaudir-ne els jugadors i Míchel. És el que tocava. Tot i això, ja han passat uns dies i tota l’atenció està posada en el duel de demà a Vitòria. “Va ser una victòria molt important i de molt de prestigi que dona una eufòria normal. L’equip ha tingut la sensació d’estar orgullós i eufòric els primers dies però, després han sabut enfocar bé el que tocava. Hem fet un gran entrenament i tothom sap on anem. Després de derrotar el Barça, l’equip està en un moment de seguretat, però no pas d’eufòria. I això és bo. No hi ha dubtes i tothom sap què ha de fer”, deia aquest migdia el tècnic.
Els tres punts contra el Barça van acostar el Girona a l’objectiu de la permanència. Perquè continua sent el mateix, per a un Míchel que veu els 42 punts “encara lluny”. “Si anem a Vitòria amb una mentalitat diferent, malament”. El tècnic considera que les sensacions de l’equip són bones més enllà dels resultats. I, en aquest sentit, posava sobre la taula unes quantes dades. “Som l’equip que menys xuts rep aquest 2026. Sense canviar la mentalitat d’atac, hem millorat molt la fase defensiva. L’equip està convençut de pressionar i estar junts. Això és molt important. Dilluns va ser el partit en què el Barça va xutar menys i el que més cops li van xutar a porteria de la temporada. Això vol dir que vam fer les coses molt bé”, deia el tècnic per subratllar que aquest 2026 “som un equip molt més compacte i amb energia a les dues fases”.
La gran notícia del dia és, sens dubte, la recuperació d’Azzedine Ounahi després de la lesió que es va fer a la Copa Àfrica. Míchel ha confirmat que tindrà minuts contra l’Alabès. En aquest sentit, l’alta d’Ounahi afegeix competència a la mitjapunta on Lemar està en un gran moment i Echeverri ha entrat amb força com a revulsiu. “És un molt bon problema. És bo que entrenis, tingui la sensació que has de deixar fora gent que es mereix jugar de titular. I més en aquests moments del curs. És una bona notícia jugar catorze partits amb aquesta plantilla. Hi haurà moments per tothom i sempre traurem un onze de garanties”, deia.
