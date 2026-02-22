Ciclisme
Koretzky i Koller, campions de la Shimano Super Cup
El francés aconsegueix la seva sisena victòria a Banyoles, mentre que la suïssa s’estrena com a guanyadora a Banyoles
Redacció
Banyoles va tornar a viure un d’aquests caps de setmana per a recordar. Els 1.000 participants originaris de 35 països diferents es van congregar sota un sol esplèndid que va brillar amb força els dos dies de competició, un temps molt agraït després de varis caps de setmana de pluja. Una graella de sortida del màxim nivell competitiu i un circuit en perfectes condicions van ser els condiments idonis per a gaudir del millor XCO del planeta. Tot, en la 25a edició de la Shimano Super Cup Massi Banyoles.
A la categoria masculina, el francés Victor Koretzky ja sabia el que significava guanyar a Banyoles. L’alemany Luca Schwarzbauer es va posar al capdavant en els primers compassos de cursa, fidel al seu estil ofensiu i sense complexos. El grup es va estirar, tot i que els principals favorits a la victòria van mantenir la unitat dels homes de davant. Dario Lillo, VIctor Koretzky, Fini Juul, Pierre De Froidmont, David List, Jens Schuermans, Tobias Lillelund, Titouan Carod, Paul Schehl i companyia van replicar el ritme.
La cursa va avançar entre canvis de lideratge i intents d’atacs, que resultaven estèrils poc després de tantejar les forces dels rivals. Koretzky es va deixar veure al capdavant des de l’inici, assumint un rol més secundari per moments. L’estatus quo es va mantenir fins a l’última volta: moment de gastar els últims watts de força. Koretzky va prendre la iniciativa i va imposar un ritme fort, encara que sense trencar el grup. L’arribada al rockgarden va ser decisiva, quan Lillo, perseguidor immediat de Koretzky, va posar peu a terra i va obligar la resta a fer el mateix, la qual cosa va donar ales a un Koretzky que ja va volar cap a la meta. En aquesta categoria, el gironí Jofre Cullell, del BH Coloma Team, va acabar la cursa en 38a posició. Amb això, Koretzky signa la sisena victòria de la seva trajectòria en aquest traçat. Per darrere, Dario Lillo, Luca Schwarzbauer, Fini Juul -que marxa com a nou líder de la Shimano Super Cup Massi- i Jordan Sarrou van completar les places d’honor.
En categoria femenina, Nicole Koller va guanyar a Banyoles per primera vegada i Kelsey Urban es va endur el lideratge en la Shimano Super Cup Massi. La cursa va estar marcada per la igualtat entre les favorites i la rotunditat amb què Koller va ser capaç de dominar la segona meitat de la prova. La corredora suïssa es va fer forta davant rivals de la talla de Kelsey Urban, Valentina Corvi, Jennifer Jackson, Sara Cortinovis o Caroline Bohé, entre d’altres, i va saber obrir un forat de segons que va administrar a la perfecció, arriibant a la línia de meta amb un temps de 1h 18:36. Corvi es va imposar com la perseguidora més forta i va arribar a meta en segona posició, seguida d'Urban -líder de la Shimano Super Cup Massi-, Jackson i Cortinovis.
D’altra banda, els corredors Daan Bakellar i Linnea Nilsson van ser campions de l’UCI Júnior Sèries.
