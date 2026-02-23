Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
habitatge Gironapallissa Gironacoipús GironaOriol CardonaMèxictherians Barcelonaaccidents de trànsit
instagramlinkedin

Jocs Olímpics d'hivern

Banyoles, l’olimp que va dur Oriol Cardona a fer el cim

Miquel Noguer, alcalde de Banyoles i president de la Diputació de Girona, esclata d’alegria quan s’adona que «Banyoles és una ciutat olímpica dels Jocs d’estiu que té un campió olímpic en els Jocs d’hivern». L’entorn de l’estany i el Club Natació Banyoles han estat clau en la carrera d’Oriol Cardona per aconseguir l’or i el bronze.

Oriol Cardona amb la medalla d’or en esprint als Jocs d’hivern.

Oriol Cardona amb la medalla d’or en esprint als Jocs d’hivern. / EUROPA PRESS

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Banyoles

«L’Oriol és un nano fantàstic. És molt discret i, en certa manera, tímid, però el seu èxit ha traspassat totes les fronteres. Ha fet història», assevera Miquel Noguer. L’alcalde de Banyoles i president de la Diputació de Girona no s’ho va pensar dues vegades quan Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), amb qui té una bona relació d’amistat, li va comentar que havia de ser dissabte a la final de relleus mixtos dels Jocs d’hivern de Milà-Cortina per donar suport a Oriol Cardona. «M’ho va dir divendres a les tres de la tarda i a les vuit del vespre ja volava cap a Itàlia. Va ser molt emotiu. Potser teníem més nervis nosaltres que ell i l’Ana (Alonso), però va anar molt bé. Poder-lo veure in situ em va agradar molt i em va fer molta il·lusió acompanyar-lo a ell i la família en un moment tant important», explica amb les emocions a flor de pell encara després de celebrar plegats la medalla de bronze, la segona per a l’esportista banyolí que s’afegia a l’or en esprint.

«És un somni fet realitat per als banyolins i banyolines. Ell està molt content i es va alegrar molt de veure’m perquè no sabia res. Ens vam fer una abraçada molt forta. Li vaig dir a l’Oriol que la satisfacció era meva. Va ser una experiència fantàstica», explica Noguer. I continua: «És el premi a un esforç i una dedicació de molts i molts anys, també de totes les persones que l’han guiat fins aquí. Les dues medalles de l’Oriol tenen un gran significat per al món de l’esport i per a la ciutat ja... Banyoles va vibrar d’una manera fervorosa».

Alejandro Blanco, Oriol Cardona i Miquel Noguer, dissabte passat a Bormio.

Alejandro Blanco, Oriol Cardona i Miquel Noguer, dissabte passat a Bormio. / Diputació de Girona

L’alcalde esclata d’alegria quan s’adona que «Banyoles és una ciutat olímpica dels Jocs d’estiu que té un campió olímpic en els Jocs d’hivern. No deixa de ser molt curiós i extraordinari». En aquest sentit, destaca que «l’entorn de l’estany fa que a Banyoles portem l’esport a l’ADN. Sempre hi hem estat vinculats, ens acompanya en el dia a dia».

La contribució del CN Banyoles

Oriol Cardona competeix amb l’Ski Club Camprodon perquè la seva passió són els esports de muntanya, però mai ha perdut els seus orígens. Banyoles i el seu estany van ser un olimp per a l’esquiador, que va descobrir gràcies al Club Natació Banyoles la seva capacitat innata per competir i arribar algun dia fer el cim amb un or i un bronze als Jocs d’hivern. «Estem molt i molt emocionats. Hem contribuït en la formació de l’Oriol, és un esportista que ens sentim molt proper, i encara ara es treu la llicència amb nosaltres quan va a alguna prova d’atletisme o ve a entrenar quan és aquí. El seu equip té molta vinculació amb la ciutat, a part de ser de la generació de l’Esther Guerrero i Carol Routier. La seva família per part de mare també són socis històrics», apunta Jordi Casanova, president del Club Natació Banyoles.

Notícies relacionades i més

Una foto d’Oriol Cardona vestit d’esport a l’estany de Banyoles.

Una foto d’Oriol Cardona vestit d’esport a l’estany de Banyoles. / Instagram: @oriolcardonacoll

L’entitat, com també va fer amb Guerrero o els remers Dennis Carracedo i Aleix Garcia, va fer un seguiment de Cardona als Jocs que va reunir desenes de persones a les instal·lacions. «Som una ciutat olímpica. La dimensió de Banyoles a l’entorn de l’estany i una entitat com la nostra que fa de pont i dinamitzadora de l’activitat esportiva han contribuït a aquestes fites. Tenim un pla estratègic molt definit perquè qui tingui possibilitats es pugui desenvolupar al màxim. L’administració local també hi ha apostat moltíssim i hi ha una Càtedra d’Esport. Tot això ajuda a pensar en gran en totes les disciplines i ells trenquen els límits. Ens n’alegrem, però tots els mèrits són de l’Oriol. Sabem el que li ha costat i li ha dedicat».

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents