Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pallissa sensesostre Gironamultes residus Girona23-FMercadonaJoan Laportatherians BarcelonaOriol Cardona
instagramlinkedin

El Bàsquet Girona compta amb cinc jugadors internacionals

Sergi Martínez, Busquets, Needham, Vildoza i Susinskas se’n van amb les seves seleccions

Pep Busquets entra a cistella davant el Lleida.

Pep Busquets entra a cistella davant el Lleida. / Alex López/EFE

Tatiana Pérez

Tatiana Pérez

Girona

Derek Needham comentava la setmana passada que l’aturada a la Lliga ACB no havia arribat, precisament, en un bon moment per al Bàsquet Girona, tenint en compte que frenava en sec la bona dinàmica de l’equip després de la victòria en el derbi davant el Lleida (81-93) i haver sumat cinc triomfs en els vuit partits que s’han disputat aquest 2026. El passat cap de setmana no hi va haver competició domèstica perquè es va disputar la Copa del Rei a València, on el Baskonia va donar la sorpresa eliminant el Reial Madrid a la final per proclamar-se campió, i aquest tampoc n’hi haurà per la finestra FIBA.

El conjunt gironí compta amb cinc jugadors internacionals, que aquests dies s’han incorporat amb les seves respectives seleccions per jugar els diferents compromisos oficials. Es tracta de Sergi Martínez i Pep Busquets, que avui s'han sumat a la concentració d’Espanya a Guadalajara; Needham, amb Montenegro; Pepe Vildoza, amb Argentina; i Mindaugas Susinskas, amb Lituània. Tots ells afrontaran els duels corresponents als classificatoris europeus i americans de cara a la Copa del Món de 2027.

El calendari internacional

Els primers en entrar en escena seran Sergi Martínez i Pep Busquets amb una selecció espanyola que jugarà aquest divendres contra Ucraïna a Riga (Letònia), tenint en compte que encara no hi ha partits de seleccions a terres ucraïneses per les tensions bèl·liques amb Rússia quatre anys després. L’encontre està programat per a les 14:00 h. Els de Chus Mateo tancaran la finestra un altre cop contra Ucraïna, a Oviedo, dilluns que ve (20:30 h).

D’altra banda, Montenegro (Needham) s’enfrontarà a Grècia: divendres a Atenes (18:00 h) i dilluns a Podgorica (19:00 h); Argentina (Vildoza) se les veurà amb Uruguai, dissabte a Buenos Aires (1:30 h), i Panamà, dilluns també a Buenos Aires (22:30 h); i Lituània (Susinskas) jugarà davant Islàndia: divendres a Reykjavík (20:30 h) i dilluns a Klaipeda (17:30 h).

Notícies relacionades

Mentrestant, la resta de la plantilla s’exercitarà a les ordres de Moncho Fernández a Fontajau per preparar el pròxim partit davant l’Unicaja, programat per al diumenge 8 de març al pavelló gironí (12:00 h).

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents